Patanè: “rilancio Tpl con Metro A regolare e ritorno Tram”

“La Metro A che torna dal prossimo 6 dicembre all’orario programmato fino alle 23.30, da domenica a giovedì, e all’1,30 venerdì e sabato, e la riattivazione di tre linee tramviarie – 2, 3 e 8 – a partire dal 2 dicembre e le altre dal 20 gennaio, sono i primi importanti segnali del rilancio del trasporto pubblico locale della Capitale”, lo dichiara l’Assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè.

“Dopo i purtroppo inevitabili disagi di questi anni, non dovuti a disservizio ma ad investimenti per il futuro – aggiunge Patanè – il trasporto pubblico locale di Roma, e soprattutto cittadini e pendolari, iniziano a vedere la luce in fondo al tunnel.

Iniziamo infatti ora a raccogliere i primi frutti del grande lavoro che abbiamo portato avanti, fin dall’inizio della consigliatura, per l’ammodernamento e la riqualificazione di tutte le infrastrutture e degli asset di trasporto più importanti, per aumentare la qualità e la quantità di Tpl”.

