Paura a Montesacro: crolla un muro sul dehors di un ristorante in viale Tirreno

Paura all’ora di pranzo nel quadrante nord-est di Roma. Intorno alle 13.30 di sabato 14 febbraio, un muro di contenimento ha ceduto improvvisamente nel quartiere Montesacro, finendo sul dehors di un ristorante. Solo per un caso non si registrano feriti.

Il crollo, con ogni probabilità favorito dal maltempo che da ore sta interessando la Capitale, ha coinvolto parte di un muro perimetrale appartenente a un edificio privato.

Al momento del cedimento alcuni clienti si trovavano nel locale, ma sono stati fatti allontanare immediatamente dal personale prima che la situazione potesse aggravarsi.

Area interdetta, traffico regolare

L’episodio si è verificato in prossimità di viale Tirreno, arteria centrale del quartiere. A differenza di quanto accaduto in altri casi simili, il materiale non ha invaso la carreggiata e non si è resa necessaria la chiusura della strada, evitando ulteriori disagi alla circolazione.

L’area è stata comunque transennata e messa in sicurezza per impedire l’accesso.

I controlli di sicurezza

Sul posto sono intervenute le pattuglie del III Gruppo Nomentano della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno effettuato i primi rilievi e gestito la viabilità nella zona.

Poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, impegnati nella rimozione dei detriti e nelle verifiche strutturali per accertare la stabilità della parte restante del muro.

I tecnici stanno valutando l’eventuale pericolosità dello smottamento e la necessità di ulteriori provvedimenti per scongiurare nuovi cedimenti.

