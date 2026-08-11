Paura al Gianicolo, fiamme al bar dell’hotel: intervengono i Vigili del Fuoco
Principio d'incendio alle 7 del mattino in via del Gianicolo a causa di un guasto al quadro elettrico. Nessun ferito tra il personale e gli ospiti della struttura
Un risveglio con la paura, ma fortunatamente senza alcuna conseguenza per la salute delle persone.
Erano circa le sette del mattino, di oggi martedì 11 agosto, quando l’allarme è scattato all’interno di una struttura alberghiera in via del Gianicolo, dove una colonna di fumo ha invaso l’area esterna destinata ai servizi di bar e ristorazione.
A scatenare il rogo è stato un malfunzionamento improvviso del quadro elettrico a servizio dei locali cucina. Ricevuta la segnalazione, la Sala Operativa del Comando dei Vigili del Fuoco di Roma ha inviato sul posto le squadre della Centrale (1/A) e del distaccamento di Prati (9/A), supportate da un’autoscala per domare rapidamente le fiamme e circoscrivere il pericolo.
Una volta isolate le componenti elettriche e messa in sicurezza l’area interessata, i soccorritori hanno avviato le operazioni di bonifica. Per favorire il ricircolo dell’aria ed smaltire la spessa coltre di fumo rimasta intrappolata negli ambienti, i pompieri hanno dovuto smantellare e rimuovere una porzione della copertura esterna del locale.
L’intervento tempestivo delle squadre si è concluso con successo e ha scongiurato il rischio che il rogo si estendesse al resto del complesso. Non si registrano intossicati né feriti.
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