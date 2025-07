Paura al pronto soccorso di Colleferro: 50enne arrestato dopo aver aggredito una guardia giurata

Momenti di paura ieri pomeriggio all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino, dove un uomo di 50 anni, residente a Velletri, ha aggredito violentemente una guardia giurata in servizio, una donna, colpendola alla testa e facendole perdere i sensi.

L’uomo è stato immediatamente arrestato dai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Colleferro, intervenuti in pochi minuti grazie alla segnalazione del personale sanitario.

Tutto è iniziato con il comportamento molesto del 50enne nella sala d’attesa del pronto soccorso. L’uomo è stato più volte richiamato dalla vigilanza per le sue condotte aggressive e fuori controllo. Ma la situazione è rapidamente degenerata: secondo quanto ricostruito dai militari, il soggetto avrebbe colpito con un violento colpo alla testa la guardia giurata, una donna in servizio presso l’ingresso, provocandole gravi lesioni e lasciandola priva di sensi davanti a pazienti e operatori attoniti.

La scena ha generato panico tra i presenti, spingendo i sanitari a chiamare immediatamente il 112. Una pattuglia dei Carabinieri è giunta in pochi minuti e ha bloccato l’uomo sull’uscio del pronto soccorso, mentre cercava di allontanarsi.

Condotto nella caserma di piazza Italia, il 50enne è stato arrestato con l’accusa di lesioni personali aggravate e successivamente trasferito nel carcere di Velletri, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nel frattempo, la guardia giurata è stata ricoverata presso lo stesso ospedale dove è avvenuta l’aggressione. I medici le hanno riscontrato lesioni importanti, con una prognosi iniziale di 40 giorni. Le sue condizioni sono monitorate costantemente, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita.

