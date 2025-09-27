Paura all’alba: in fiamme un mezzo Ama sull’Aurelia, rifiuti scaricati in strada

Attimi di paura questa mattina, sabato 27 settembre, su via Aurelia, all’altezza di piazza San Giovanni Battista de La Salle. Un camion dell’Ama in servizio ha preso fuoco mentre trasportava un carico di plastica.

Per evitare che le fiamme avvolgessero l’intero compattatore, gli operatori non hanno avuto scelta: scaricare i rifiuti in mezzo alla strada e allertare immediatamente i soccorsi.

Le fiamme, divampate intorno alle 7:00, hanno in pochi istanti avvolto i sacchi di plastica, creando un denso fumo che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e degli agenti del XIII gruppo Aurelio della polizia locale di Roma Capitale.

I pompieri hanno spento l’incendio e messo in sicurezza l’area, mentre Ama si è occupata della pulizia del manto stradale.

Il tratto interessato è stato temporaneamente chiuso al traffico, causando disagi alla viabilità nelle prime ore del mattino.

Un principio d’incendio che, grazie alla prontezza degli operatori e all’intervento dei soccorritori, non si è trasformato in tragedia.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.