Paura all’Esquilino, incendio nei sotterranei di un locale: fumo invade la strada, pompieri in azione

Attimi di apprensione nel cuore del rione Esquilino. Intorno alle 11:20 di questa mattina un rogo improvviso è esploso all’interno dei locali sotterranei di un esercizio commerciale in via di Sant’Antonio all’Esquilino, a due passi dalla basilica di Santa Maria Maggiore.

Fumo denso e odore acre: strada interdetta al traffico

L’allarme è scattato quando una densa coltre di fumo scuro e un odore acre e pungente hanno iniziato a fuoriuscire dalle vetrine dell’attività, invadendo rapidamente l’intera sede stradale.

Per motivi di sicurezza e per agevolare l’intervento dei mezzi di soccorso, le forze dell’ordine hanno dovuto chiudere la strada al passaggio pedonale e veicolare.

I soccorsi e le operazioni di spegnimento

Per domare le fiamme sono uscite d’urgenza due squadre dei Vigili del Fuoco supportate da un’autobotte e coordinate direttamente dal Capo Turno Provinciale.

I pompieri sono penetrati nei sotterranei con le maschere d’ossigeno per individuare il focolaio principale e completare le complesse operazioni di bonifica e messa in sicurezza della struttura.

Sul posto sono intervenute anche le volanti della Polizia di Stato per i rilievi di rito e la gestione della viabilità, insieme alle ambulanze del 118 a scopo precauzionale, e il Gruppo I Centro Storico della Polizia Locale di Roma Capitale.

Dai primi riscontri effettuati sul campo non si registrano fortunatamente persone ferite né casi di intossicazione.

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