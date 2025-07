Paura nella notte in un hotel sulla Aurelia: fuga di monossido, 96 evacuati e sette intossicati

Una notte di paura al Raganelli Hotel, sulla via Aurelia. Intorno alle 4:30 del mattino di lunedì 14 luglio, quasi un centinaio di ospiti è stato svegliato in fretta e furia per un sospetto caso di intossicazione da monossido di carbonio. La fuga del gas ha costretto all’evacuazione 96 persone, mentre sette sono finite in ospedale, tra cui anche un operatore del 118.

A far scattare l’allarme sono stati alcuni clienti, che hanno avvertito malori improvvisi e hanno dato l’allarme al personale della struttura, situata al civico 738 di via Aurelia, non lontano dal raccordo. Immediata la chiamata al numero unico per le emergenze, che ha attivato il protocollo per situazioni di rischio chimico.

Nel giro di pochi minuti sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco della squadra 4A e gli specialisti del CRRC (Carro Rilevamento Radioattivo Chimico), insieme ai medici e alle ambulanze del 118. I rilevamenti strumentali non hanno lasciato dubbi: una fuga di monossido di carbonio aveva interessato 44 delle 46 stanze dell’albergo.

Per evitare rischi maggiori, è stato deciso di evacuare l’intero edificio. Gli ospiti, molti ancora assonnati e spaesati, sono stati fatti uscire all’aperto con l’assistenza dei soccorritori. Alcuni hanno avuto bisogno di ossigeno immediato, altri sono stati trasportati in ospedale in codice giallo.

“La situazione è ora sotto controllo – fanno sapere i vigili del fuoco – e si sta procedendo con il sequestro della caldaia dell’albergo, da cui potrebbe essere partita la dispersione del gas“. Le cause esatte della fuga di monossido restano però ancora da accertare. Le indagini proseguiranno per capire la dinamica.

