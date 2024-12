Paura per Valeria Marini, fugge all’aggressione sulle scale di casa: “Sto bene ma sono molto scossa”

Momenti di terrore per Valeria Marini, nota attrice e soubrette, aggredita nel palazzo dove risiede, nel cuore della Capitale.

L’incidente è avvenuto poco dopo le 23, quando la Marini, rincasando, ha vissuto un’esperienza che ha descritto come “scioccante”. “Sto bene ma sono molto scossa e mi sento fortunata”, ha dichiarato all’Adnkronos dopo l’accaduto.

Il panico nelle scale:

Secondo il racconto dell’attrice, appena entrata nel portone della sua abitazione e salita sulle scale, ha udito dei rumori sospetti.

Complice l’assenza di luce, causata dalla rottura delle lampadine, ha provato ad attirare l’attenzione gridando per chiedere chi fosse lì.

Poco dopo, una figura ha iniziato a scendere velocemente le scale verso di lei. Presa dal panico, Valeria è fuggita all’esterno, inseguita dall’aggressore.

Fortunatamente, nella piazza antistante, era presente una pattuglia della Polizia Municipale. La Marini si è immediatamente rivolta agli agenti, raccontando l’accaduto e chiedendo aiuto.

Il Confronto con l’aggressore:

Mentre gli agenti si dirigevano verso l’edificio, un uomo, identificato come un 34enne di nazionalità portoghese, è uscito dal portone con atteggiamento aggressivo, insultando in lingua portoghese.

Gli agenti sono riusciti a bloccarlo rapidamente, nonostante l’uomo tentasse di opporre resistenza. Dopo essere stato fermato, è stato accompagnato negli uffici della Polizia Locale del I Gruppo Centro Storico, in via della Greca.

Al termine degli accertamenti, il 34enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale, violazione di domicilio e danneggiamento, mentre ulteriori indagini sul caso sono ancora in corso.

La denuncia:

Accompagnata nuovamente nel palazzo dagli agenti per verificare la situazione, Valeria Marini ha constatato che le lampadine delle scale erano state rotte e il sistema d’allarme manomesso. A seguito di quanto accaduto, l’attrice ha deciso di sporgere denuncia.

“Il rumore che ho sentito mi ha messo subito in allarme perché in quella scala abito solo io. E questo mi ha permesso di capire che dovevo subito scappare. Per fortuna la presenza della pattuglia che staziona sempre nelle vicinanze mi ha consentito di chiedere aiuto e salvarmi da quell’uomo che altrimenti avrebbe potuto raggiungermi e farmi dal male”, conclude Valeria.

