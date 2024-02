Paura sulla Togliatti, malviventi intimidiscono conducente e rubano la vettura

Momenti di tensione per due uomini, bloccati da una banda che li ha fermati mentre erano a bordo della loro auto sulla via Togliatti e rapinati della loro vettura. Le vittime sono state accerchiate, minacciate e derubate.

A ricostruire quanto avvenuto sono stati i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma che hanno bloccato la banda e sottoposto a fermo di indiziato di delitto, tre cittadini tunisini due 18enni e un 19enne, tutti senza fissa dimora e con precedenti, poiché gravemente indiziati del reato di rapina aggravata in concorso.

I militari allertati dalle vittime, hanno poi rintracciato i ladri in via Molfetta, nel quartiere Alessandrino. Fermati e portati in caserma, i tre sono stati riconosciuti dalle vittime che hanno presentato denuncia. Per questo motivo, i carabinieri d’intesa con la procura della Repubblica di Roma, hanno sottoposto a fermo i tre uomini e li hanno condotti presso il carcere di Roma Regina Coeli dove il tribunale di Roma ha convalidato gli arresti.

