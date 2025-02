Per la messa in sicurezza del Mercato Insieme  si confida nel prossimo assestamento di bilancio

Il 7 gennaio 2025 si è tenuta la commissione congiunta commercio e lavori pubblici del V Municipio che ha visto l’audizione del presidente dell’AGS sig. Tonino Rosato e la presenza della UOT nella persona dell’Ing. I. De Angelis a cui sono state poste domande riguardanti la segnaletica su viale della Primavera con particolare attenzione allo Square Centrale in parte adibito alla sosta degli automezzi da lavoro dei commercianti ambulanti a rotazione e di alcuni lavori di manutenzione e messa in sicurezza dell’area di parcheggio recentemente acquisita al Patrimonio Comunale.

Un passaggio di proprietà che però, ha detto l’Ing. De Angelis, non è ancora stato registrato e trascritto e questo rende impossibile ogni tipo di intervento sui tombini per lo smaltimento delle acque meteoriche e sull’impianto di illuminazione.

L’AGS ha sottolineato che l’impianto è perfettamente funzionante e che, nella recente convenzione sottoscritta tra Comune e AGS, era stato previsto che le Utenze comuni (non quelle individuali) di Energia e Idriche sarebbero passate al Comune, cosa che ad oggi non è ancora avvenuta.

Rosato ha lamentato anche il danno economico derivante da una minore affluenza di pubblico valutata da circa il 30% di visitatori in meno, ma la causa non è addebitabile al solo non ripristino del tappeto mobile, su cui grazie ad un emendamento al bilancio dei FD’I è stata iscritta una somma che però sembra che sarà sufficiente per una sola corsia che ovviamente sarà quella in salita.

L’altro problema è quello della pavimentazione che definire pericolosa è dire poco, tante sono le cadute accidentali di persone, soprattutto anziane. Ed è sulla pavimentazione che il presidente Tonino Rosato è andato giù duro, accusando il municipio V di non aver fatto nulla o quasi per reperire i fondi necessari agli interventi richiesti, E la cosa, ha detto, non è uguale per tutti i municipi, alcuni dei quali, come il municipio IV, sono stati messi nelle condizioni di rifare totalmente alcuni importanti mercati, a riprova e della maggiore attenzione che quelle Giunte hanno riposto sul commercio mercatale.

Rosato che si è detto stufo di questo palleggiamento nelle responsabilità, ha ricordato che l’unico intervento rilevante sulla manutenzione è stato fatto dalla finora dalla Giunta pentastellata. Un lavoro fatto, purtroppo, solo per la metà della superficie e anche male, viste le insufficienti risorse messe a disposizione. Poi, ha ripetuto lo scoraggiato presidente dell’AGS, il nulla.

