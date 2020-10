Performance di grande successo alla Galleria Sciarra

FRANCESCO CENTARRÌ QUARTET “Jazz tra America e Italia”.

Un viaggio musicale che la voce del cantante Francesco Centarrì, accompagnato al piano da Luccio Nicolosi, al Contrabbasso da Salvo Beffumo e alla batteria da Angelo Celso, percorrerà tra alcune delle perle del Jazz Americano come Billy Holiday, Ella Fitzgerald, Sarah Vaughan, Luis Armstrong, Chet Baker e Kurt Elling e le colonne portanti della nostra cultura musicale italiana che al jazz hanno strizzato l’occhio come Luigi Tenco, Gino Paoli, Fabrizio De André, Bruno Martino.

Un viaggio che unisce culture e generi, dalle Ballad al Latin e dalle Bossa Nova a nuove idee jazz dei nostri classici italiani. Tutto diventa musica dove non esistono confini di sorta.

Appuntamento per il 24 ottobre con inizio serata alle ore 20.30.

GABER DIVISO 2 – omaggio al teatro-canzone di Gaber Luporini con Piji (canzoni) e Simone Colombari (monologhi).

Uno spettacolo interamente dedicato all’indimenticata figura di Giorgio Gaber ed in particolare alla sua trentennale collaborazione con Sandro Luporini per ciò che riguarda la formula del Teatro-Canzone, genere da loro stessi inventato e che consiste nella costruzione di spettacoli teatrali secondo l’alternarsi di canzoni e monologhi in cui temi come la politica, l’amore, il senso sociale, la coscienza individuale, sono espressi con passione e rigore, critica, poesia e ironia, da un unico interprete, il grande Gaber, appunto.

“GABER/DIVISO2” propone un continuo dialogo tra due “voci” di una stessa personalità, in uno sdoppiamento interpretativo tra canzoni e monologhi, scelti all’interno della migliore produzione di Gaber e Luporini.

Le parti cantate e recitate si intrecciano continuamente scomponendo e ricostruendo, da un duplice punto di vista, il pensiero e la musica del Signor G.

Appuntamento per il 25 ottobre con serata ore 20,30

INFO

Prenotazione obbligatoria

06 69424621

www.teatroquirino.it