Piazza delle Giunchiglie, i bambini orfani dei loro giochi

Questa nelle foto è Piazza delle Giunchiglie il 18 marzo 2025, uno spazio antistante la storica scuola Fausto Cecconi, uno dei simboli di Centocelle, dove da decenni il Servizio Giardini del Comune di Roma aveva allestito uno spazio dedicato ai bambini.

Fino a tre anni fa c’erano altalene e attrezzature per bambini e prima ancora c’era anche l’illuminazione pubblica alimentata con pannelli solari, eliminata per la caduta di una sfera di vetro.

C’erano giochi in legno, eliminati perché rotti e quindi pericolosi e non più idonei. C’erano anche un paio di altalene a più posti che sebbene molto utilizzate dai bambini il V municipio ha ritenuto di eliminarle trasformando così uno spazio frequentato da decine e decine di bambini, che uscendo della scuola elementare e materna lo prendevano letteralmente d’assalto seguiti a vista da genitori e nonni, in uno spazio totalmente anonimo.

L’area oggi è priva di illuminazione e alla sera diventa anche pericolosa, come ci hanno riferito sia i genitori che i titolari delle attività presenti.

Si spera che con la nuova sistemazione dello spazio venga affrontato il problema della ghiaia che rende impossibile transitare anche con le carrozzine visto che finisce tutta sul marciapiede antistante e sulla sede stradale, ghiaia che ci hanno raccontato, essere causa di cadute accidentali di pedoni.

Il marciapiede, neanche a dirlo, è ammalorato in più punti e attualmente è anche oggetto di lavori per la realizzazione della rete telefonica in fibra ottica. Una circostanza e coincidenza che il Municipio potrebbe anche sfruttare per un rifacimento a regola d’arte del marciapiede.

Ovviamente servirebbe un idoneo impianto di illuminazione e perché no, una telecamera per la videosorveglianza.

I tappeti antitrauma sono stati istallati già da tempo, ma per i lavori e la realizzazione del parco giochi dei bambini se ne parlerà alla fine dell’estate e tra gare d’appalto e successive lavorazioni quasi certamente si andrà a finire alla primavera del 2026. Per il bene dei bambini e delle loro famiglie, speriamo di essere pessimi profeti.

