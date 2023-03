Piazzale Loriedo. Manifestazione di Interesse per affidamento in concessione dell’immobile comunale

Innanzitutto una premessa. Dopo un tempo che a molti di noi è sembrato assurdo, è stato emesso da parte del Comune di Roma un Avviso Pubblico per Manifestazione di interesse per affidamento in concessione dell’immobile comunale sito in via Bardanzellu n.136-136a-136b – Parco di Piazza Loriedo. Non si tratta del Bando Pubblico di affido che ci aspettavamo ma una sorta di sondaggio di cui non sono chiare le finalità. Possiamo commentare “Sempre meglio che nulla!”, ma noi ci aspettiamo dall’amministrazione pubblica processi chiari e trasparenti e questa, “la storia di piazzale Loriedo”, è tutt’altro che chiara e trasparente. Non ci resta che augurarci di sbagliare e che presto Piazzale Loriedo torni ad essere quel luogo che era tanto amato dai residenti del territorio.

Il comunicato di Roma Capitale

Ecco il comunicato di Roma Capitale: «Roma Capitale intende avviare un processo virtuoso di miglioramento diffuso del territorio per rivitalizzare gli spazi pubblici e trasformarli in luoghi di incontro mediante perseguimento di obiettivi di interesse collettivo capaci di coinvolgere e valorizzare interessi privati. Il presente avviso costituisce procedimento ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità, parità di trattamento, imparzialità, proporzionalità ed economicità ed è finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse alla concessione in uso dell’immobile.

Roma Capitale, con il presente avviso pubblico, intende avviare un’indagine di mercato esplorativa volta ad acquisire manifestazioni di interesse per la concessione in uso di detto immobile, ai fini della sua valorizzazione, per valutare quali possano essere possibili destinazioni funzionali per l’immobile in oggetto.

Con l’acquisizione delle manifestazioni di interesse Roma Capitale intende verificare la presenza di soggetti potenzialmente interessati a partecipare ad una eventuale successiva procedura di gara per la concessione in uso dell’immobile e raccogliere proposte per la destinazione funzionale dell’immobile.

L’Avviso, la cui finalità è un’indagine di mercato, non costituisce promessa di contrattazione, né diritto di opzione né invito ad offrire, né offerta al pubblico, né promessa al pubblico e, pertanto, le manifestazioni di interesse che perverranno non saranno in alcun modo vincolanti per l’Amministrazione comunale che rimane libera, a proprio insindacabile giudizio, di interrompere, di modificare o cessare in qualsiasi momento la presente procedura e di avviare altra procedura, ovvero di modificare e revocare l’avviso medesimo. (Avviso Pubblico – Determinazione Dirigenziale n. 453 del 20 marzo 2023 – Approvazione Avviso Pubblico – Scadenza: 24 aprile 2023)».