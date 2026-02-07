Pietralata. Bruno Dalla Pietà festeggia il suo 100° anniversario

Bruno Dalla Pietà, residente a Pietralata, ieri 6 febbraio 2026, ha festeggiato i suoi 100 anni.

Nonno Bruno non si tira indietro di fronte a nessuna sfida. Anche se in età avanzata, sciare, andare in bicicletta lungo percorsi di montagna, pattinare sul ghiaccio, guidare una Ferrari a 90 anni all’autodromo di Latina, provare a pilotare un aereo all’aeroporto dell’ Urbe, sono solo alcune delle sfide alle quali non si è sottratto.

A tavola invece ha sempre avuto un comportamento sobrio. Il vino però è stato il suo latte quotidiano: mettersi a tavola senza questo nettare divino non era proprio possibile.

La musica è stato il leitmotiv della sua vita. La fisarmonica il suo vero amore. Ne sente una vera necessità quotidiana. Niente può competere con questa passione. Ma anche altri strumenti stuzzicano la sua curiosità, chitarra, armonica a bocca, balalaika, mandolino. Ha un’infinità di spartiti di ogni genere musicale e tanti vinili di musica classica.

È stato un apprezzato falegname e si è dilettato in pensione a costruire tanti oggetti in legno, bastoni intarsiati, seggioline, orologi a cucù, semplici strumenti musicali, tipo raganelle, attrezzi antichi per filare come fusi e conocchie.

Nel corso della sua vita si è cimentato anche nella pittura. Ma la seconda vera passione è stata l’amore per i colori neroazzurri. Anche se padovano doc ha abbracciato il tifo per l Inter ed ha trasmesso a figli e nipoti la stessa fede calcistica.

Tutto questo sorretto da un temperamento tenace e poco incline al compromesso. Non vuole aiuti esterni, testardo e determinato come pochi. Ha accettato obtorto collo di rinunciare alla guida a 99 anni. Una testa dura potremmo dire.

Lunga vita quindi a Bruno Dalla Pietà che ha festeggiato con i suoi cari il lieto evento, ricevendo anche gli auguri del sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

