Pigneto: l’evento di fine stagione di Radio Kaos 

Domenica 16 luglio 2023 si terrà l’evento di fine stagione di Radio Kaos Italy presso il giardino del locale Largo Venue a due passi dal quartiere Pigneto.

Radio Kaos Italy la radio libera ed indipendente che trasmette dal quartiere di Pietralata ha annunciato l’evento di fine stagione. L’evento avrà inizio alle ore 19.00 del 16 Luglio presso Largo Venue in Via Biordo Michelotti 2 e abbraccerà molti aspetti legati alla musica e agli audiovisivi italiani.

Gli speakers e i collaboratori di Radio Kaos Italy presenterranno i numerosi progetti radiofonico, ma non mancheranno ospiti come la Collecting Artisti 7607 che vedrà protagonista la presidentessa Cinzia Mascoli per un dibattito sulla filiera del Cinema e delle Imprese. Un’iniziativa che collega quindi la musica al cinema essendo, Radio Kaos, anche radio ufficiale degli eventi Fabrique du Cinema. La musica la farà da padrona nel giardino di Largo Venue che ospiterà gli artisti più promettenti del panorama musicale emergente, delle special guest e vari dj set.

Un appuntamento da non perdere realizzato con il partnership di Indiepanchine, Garagenoise Label e Smilax come sponsors per scoprire l’emergente realtà musicale ed audiovisiva italiana.