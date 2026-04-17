Piove ma non dipende dalla quantità di pioggia

Proprio come nel titolo, può sembrare surreale ma è proprio così e lo è ormai da anni. La soluzione è semplice, basterebbe chiamare l’autospurgo e verificare da cosa dipende il mancato deflusso delle acque meteoriche.

Potrebbe trattarsi della semplice mancata disostruzione o spurgo delle caditoie, che, annunci a parte, nel municipio V, ogni anno, avviene in un numero così esiguo che non se ne accorge praticamente nessuno.

Abbiamo segnalato e documentato le caditoie completamente intasate di ghiande e pietrisco nel tratto di viale della Primavera che va da via dei Glicini a via delle Albizie e su ciò consiglieri dell’opposizione alla giunta Caliste hanno presentato addirittura una mozione, ovviamente ad oggi non presa in considerazione dai responsabili della UOT. Cosa che purtroppo accade spesso.

Oltre questo problema su via Federico Delpino fino a qualche settimana ce ne era una analogo alle caditoie su via dei Frassini angolo via delle Gardenie che hanno allagato e reso impraticabile strada e marciapiede più di una volta, richiedendo anche l’intervento dei VVFF supportati anche dai volontari della Protezione civile e questo fino all’intervento della UOT i cui tecnici hanno scoperto che la causa era da addebitare alla rottura accidentale e non segnalata di un tubo di collegamento avvenuto durante un lavoro fatto anni prima da una Soc. di pubblici Servizi (Italgas/Acea/Fibra).

Una giornata di lavoro e problema eliminato.

Via Federico Delpino deve essere sistemata al più presto. È inaccettabile che il cittadino che parcheggia in una giornata asciutta, debba poi riprendere la sua auto il giorno dopo, solo per colpa di un acquazzone… È tempo di intervenire o ancora no?

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