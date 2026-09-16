Pomezia, saccheggiano un tir con 179 colli di vino nella notte: cinque arrestati, denunciato un minorenne

Un piano criminale rapido, eseguito sotto la copertura dell’oscurità ma sventato sul nascere grazie alla tempestività d’intervento delle forze dell’ordine.

È il bilancio dell’operazione lampo condotta dai Carabinieri della Compagnia di Pomezia, che ha portato all’arresto di cinque persone ed alla denuncia a piede libero di un minorenne, sorpresi subito dopo aver saccheggiato il carico di un pesante autoarticolato adibito al trasporto merci.

L’allarme è scattato a seguito di un’emergenza inoltrata alla Centrale Operativa dell’Arma, che segnalava un blitz furtivo in corso ai danni di un mezzo pesante in sosta.

Le gazzelle dell’Arma, precipitate immediatamente nella zona industriale cittadina, si sono dirette a sirene spiegate verso via della Chimica, intercettando ed bloccando a poca distanza un furgone Peugeot Boxer in fuga con sei occupanti a bordo.

Il bottino stipato nel cassone: 179 colli di valore

I sospetti dei militari hanno trovato immediata conferma durante la perquisizione veicolare. Nel vano di carico del mezzo, gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto un ingente quantitativo di refurtiva fresca di furto:

179 scatole di vino: Il carico, composto da quasi duecento colli di bottiglie per un valore stimato sul mercato di circa 3.625 euro, era stato appena asportato dal rimorchio di una ditta di trasporti avente sede a Conegliano, in provincia di Treviso.

Sequestro e restituzione: L’intero quantitativo di merce recuperata è stato sottratto alla disponibilità della banda e contestualmente riconsegnato ai legittimi proprietari, mentre il furgone impiegato per la spedizione punitiva è stato posto sotto sequestro penale.

Misure cautelari e camere di sicurezza

Al termine delle formalità di rito negli uffici del Comando:

Cinque arresti: I cinque soggetti maggiorenni coinvolti nel colpo sono stati tratti in arresto con l’accusa di furto aggravato in concorso e reclusi nelle camere di sicurezza di diversi Comandi dell’Arma dislocati sul territorio, in attesa del giudizio direttissimo e dell’udienza di convalida delle misure da parte del giudice per le indagini preliminari.

Denuncia per il minore: Per il sesto componente della banda, non ancora maggiorenne, è scattata la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni.

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