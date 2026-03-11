“Pomodoro bio-fortificato”: Buone notizie dal Tecnopolo Tiburtino

La coltivazione del pomodoro ha raggiunto il secondo posto a livello agroalimentare mondiale per le favorevoli caratteristiche ambientali/industriali della bacca, come l’elevato livello di riciclaggio degli scarti industriali e degli imballaggi, per il successo raggiunto come apprezzato ingrediente della cucina internazionale e, non ultimo. per le caratteristiche di cibo funzionale inteso come cibo che, oltre a nutrire, possiede effetti salutari a breve ma, soprattutto, a lungo termine.

Questi ultimi sono riconducibili non solo all’elevato contenuto in Licopene un potente antiossidante/antiinfiammatorio, responsabile del rosso del frutto maturo, ma anche ad altri nutrienti a cui si aggiungono molecole che si formano durante la cottura.

Il frutto, insieme alle olive, è emblematico della Dieta Mediterranea/UNESCO (DM) e il suo regolare consumo è associato ad una minore incidenza delle malattie degenerative dell’invecchiamento e a bassi tassi di mortalità (Natali PG, Piantelli M, Sottini A, Eufemi M, Banfi C and Imberti L (2025) A step forward in enhancing the health-promoting properties of whole tomato as a functional food to lower the impact of non-communicable diseases. Front. Nutr. 12:1519905. doi: 10.3389/fnut.2025.1519905).

Un adeguato consumo di pomodoro cotto, tuttavia, può essere precluso da intolleranze ad alcuni dei suoi componenti e perché penalizzato da un elevato apporto calorico nell’uso culinario (pasta, pizza….).

Come superare queste limitazioni perché il pomodoro possa contribuire più facilmente e per più larghe fasce di popolazione alla salute globale e a costi contenuti?

Come già riportato in Abitare a Roma (https://abitarearoma.it/il-super-pomodoro-nasce-al-tecnopolo-tiburtino/) la Janus Pharma srl, con sede nel Tecnopolo Tiburtino, ha ideato e brevettato EU una metodologia di trattamento del pomodoro intero che ne preserva ed esalta le proprietà salutari, rispetto ai comuni prodotti di consumo. Queste proprietà, arricchite anche dalla presenza di nutrienti delle olive, sono prive di effetti collaterali e, pertanto, di scelta per contrastare, in modo costante, la comparsa e la severità delle malattie croniche dell’invecchiamento.

La sperimentazione del “pomodoro bio-fortificato” potrebbe accelerare lo sviluppo di trattamenti dietetici mirati consentendo un più rapido passaggio dal laboratorio alla prima linea della medicina preventiva.

La comunità mondiale dell’industria del Pomodoro, nel proprio sito web di riferimento, Tomato News (https://tomatonews.com/lycoprozen-the-bio-fortified-tomato-supplement-targeting-masld/ ha così commentato questo ultimo traguardo di Janus Pharma.

“Per il nostro settore, questa ricerca sottolinea il valore mutevole di questa coltura. I pomodori stanno uscendo dalla dispensa e approdando al mondo della “nutraceutica”, dove specifici metodi di lavorazione, come l’essiccazione a spruzzo di Janus Pharma, possono trasformare una bacca standard in un candidato medico di alto valore”.

