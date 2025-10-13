Pontina, Stefano Bruzzesi investito e ucciso dal pirata della strada. Rintracciato confessa: “Non ero io alla guida”

Fine della fuga, per il pirata della strada che domenica mattina ha travolto e ucciso Stefano Bruzzesi, 48 anni, mentre si recava al lavoro in scooter elettrico.

L’uomo, dipendente del centro commerciale Euroma 2, è morto a causa delle gravi ferite riportate dopo il trasporto d’urgenza in ospedale.

L’incidente è avvenuto all’alba, all’altezza del chilometro 12 della via Pontina, in zona Mostacciano.

A travolgerlo, secondo le indagini della Polizia Locale di Roma Capitale, è stata una Lancia Ypsilon il cui conducente, dopo l’impatto, ha abbandonato il veicolo a bordo strada e si è dato alla fuga.

Nei minuti successivi, grazie a un’accurata ricostruzione dei fatti e all’analisi di immagini e testimonianze, gli agenti del IX Gruppo Eur hanno individuato un 29enne italiano residente nella zona della Borghesiana.

L’uomo è stato denunciato per omicidio stradale, fuga e omissione di soccorso.

Durante l’interrogatorio, il giovane ha negato ogni responsabilità, sostenendo che l’auto fosse stata rubata e fornendo un alibi che però non ha retto ai controlli.

Sono stati sequestrati la Lancia Ypsilon e lo scooter di Bruzzesi, oltre al cellulare del 29enne, per ulteriori accertamenti.

Resta ancora da chiarire se il pirata della strada abbia usufruito di un taxi o sia stato aiutato da terzi nel tornare a casa.

