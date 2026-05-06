Portonaccio, rifiuti e degrado in Via Castel Guidone. Fdi denuncia: “È il biglietto da visita per chi entra a Roma?”

All’ingresso della tangenziale Est, in via Castel Guidone, lo scenario è quello di un’area abbandonata, trasformata di fatto in una discarica a cielo aperto.

Un nodo viario strategico, percorso ogni giorno da migliaia di auto e mezzi pubblici, si presenta in condizioni che sollevano più di una perplessità sul decoro urbano della Capitale.

A puntare il dito è il consigliere del Municipio IV di Fratelli d’Italia, Matteo Mariani, che chiama in causa direttamente l’amministrazione guidata dal sindaco Roberto Gualtieri e la presidenza municipale. «È questa l’immagine che si vuole offrire a cittadini e turisti?», si chiede, sottolineando come quello snodo rappresenti uno dei principali punti di accesso alla città.

Nonostante le segnalazioni già inoltrate, la situazione – denuncia – non avrebbe registrato miglioramenti, lasciando emergere criticità legate alla gestione e al controllo del territorio.

Da qui la richiesta di un cambio di passo immediato: interventi straordinari di pulizia, un rafforzamento dei controlli e l’installazione di sistemi di videosorveglianza per contrastare l’abbandono illecito dei rifiuti.

«Roma merita di più», conclude Mariani, rilanciando il tema del decoro urbano come elemento centrale per l’immagine e la vivibilità della città.

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