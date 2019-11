Prenestino: “Problema topi e criticità scuola Giovanni XXIII”

“I genitori degli alunni che frequentano la scuola Giovanni XXIII di viale Partenope nel quartiere Prenestino sono fortemente preoccupati per la presenza di topi nelle aule oltre che nella parte esterna nonché per la mancata risoluzione di diverse criticità segnalate a più riprese senza che la giunta Boccuzzi si sia attivata concretamente per evitare soprattutto possibili infezioni ai bambini.

“Lunedì mattina abbiamo effettuato un sopralluogo nella scuola alla presenza di molti genitori constatando le diverse criticità e pericoli tra cui, proprio in prossimità dell’ingresso, la buca lasciata dopo che è stato asportato l’albero caduto dove si crea una pozzanghera con evidenti disagi, una balaustra divelta che potrebbe cadere e causare danni specie ai più piccoli che peraltro non possono utilizzare in tranquillità il vasto giardino tra cui il campetto polifunzionale. Su tutte queste problematiche abbiamo immediatamente presentato due note specifiche al Dipartimento Ambiente ed a tutti gli altri uffici municipali per chiedere un intervento immediato e risolutivo, specie sulla questione topi. Fratelli d’Italia ritiene che su tali delicatissime questioni non si debba continuare a cincischiare così come hanno fatto il presidente Boccuzzi e il M5S che hanno dimostrato di non avere a cuore soprattutto la salute dei nostri bambini. Se non si è capaci di amministrare nemmeno le cose semplici sarebbe opportuno che questa giunta pentastellata tragga le conseguenze e vada a casa”.

È quanto dichiarano gli esponenti di Fratelli d’Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell’Assemblea Capitolina, Daniele Rinaldi, coordinatore del partito in V municipio e Christian Belluzzo, consigliere municipale.