Presentata alla Regione Lazio la 12ª edizione della Corsa del Ricordo di Roma

Riuscita e partecipata conferenza stampa nella Sala Tevere della Regione Lazio per il taglio del nastro della 12ª edizione della Corsa del Ricordo di Roma, durante la quale non sono mancati momenti di grande emozione.

Al vernissage presenti numerose autorità fra le quali il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, l’Assessore allo Sport Elena Palazzo, il presidente di Asi Claudio Barbaro, Il presidente della Fidal Lazio Fabio Martelli, Il presidente del Comitato provinciale di Roma dell’Anvgd Donatella Schürzel, Federico Rocca della Commissione Sport di Roma Capitale, Il Campione Olimpico di marcia Abdon Pamich, il Comandante della Cecchignola, Colonnello Emmanuele Aresu, la presidente dell’Associazione Nazionale Dalmata Carla Cace, Francesca Carpenetti in rappresentanza dell’ ANVGD Toscana, la scrittrice e poetessa di origini istriane Patrizia Stefanelli, i dirigenti nazionali ASI Bruno Campanile, Achille Sette e Sandro Giorgi, il presidente di ASI Roma Marco Carotti.

La Corsa del Ricordo è cresciuta nel corso degli anni diventando un evento sportivo e culturale che coinvolgerà anche quest’anno in tutta Italia migliaia di atleti.

Più di 5000 runners, hanno preso parte entusiasticamente all’edizione 2024 negli otto appuntamenti che hanno coperto l’intera stagione sportiva, da febbraio a novembre.

Domenica 9 febbraio si rinnova nella Capitale l’appuntamento con la manifestazione organizzata da Asi con il fattivo contributo dell’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia. Il percorso di 10 chilometri sarà quello collaudato negli ultimi anni.

Per permettere a tutti di partecipare prevista anche una non competitiva di tre chilometri e, in onore di Abdon Pamich, esule fiumano, campione Olimpico a Tokyo nel 1964 e bronzo a Roma 1960, il Trofeo Tokyo 1964, riservato ai marciatori, giunto quest’anno all’8^ edizione.

Si percorreranno le vie del quartiere Giuliano-Dalmata e, grazie alla disponibilità dell’Esercito Italiano, si attraverserà la Città Militare della Cecchignola, per ritornare, dopo un impegnativo sali-scendi, sotto l’arco di partenza.

Le premiazioni si svolgeranno in Via Oscar Sinigaglia dove è posta la stele dedicata alla memoria dei nostri connazionali costretti all’esodo dalle loro terre e dalle loro case. Le autorità cittadine e dello sport, i rappresentanti delle Associazioni e di Asi porranno solennemente, come ogni anno, una corona di fiori commemorativa che vuole allo stesso tempo essere un monito per tutti per non dimenticare mai quanto avvenne in quei tragici anni.

Roma sarà la tappa di apertura del circuito che toccherà, da nord a sud (isole comprese), tutta la penisola. Latina, Aversa, Milano, San Felice Circeo, Catania, Trieste e Novara ripeteranno le felici esperienze degli anni passati mentre sono in via di definizione gli accordi con le amministrazioni Comunali di Grosseto (Toscana), Fertilia (Sardegna) e Terni (Umbria) per portare la Corsa del Ricordo in altre tre regioni vogliose di essere coinvolte nel progetto.

Un notevole sforzo organizzativo per Asi che persegue l’obiettivo di portare l’evento in tutto il territorio nazionale e moltiplicare il messaggio che con grande forza è stato portato in questi anni.

GLI INTERVENTI ALLA CONFERENZA

Francesco Rocca presidente Regione Lazio: “Per me la Giornata del Ricordo e questa corsa che ne tiene viva la memoria hanno un significato speciale. Per noi quella giornata è come riprenderci la nostra storia, la nostra memoria e identità. Pensare a quello che hanno subito i nostri esuli e che ancora oggi ci sono dei negazionisti sui fatti dell’epoca, e parliamo di una vera e propria pulizia etnica, fa davvero male. La memoria è fondamentale affinché queste cose non accadano più e il pregio di questa gara è contribuire a ricordare quei tragici fatti”.

Elena Palazzo assessore allo sport Regione Lazio: “E’ un momento importante per me, perché tengo molto allo sport nella nostra regione, non solo come assessore, ma anche come persona perché nel corso della mia vita ho avuto l’orgoglio di conoscere gli esuli di prima e seconda generazione che hanno sofferto e fatto di tutto affinché il silenzio su quei tragici e venti fosse superato. Rinnovare la memoria della tragedia delle foibe è un atto importante, e Asi ha contribuito a tenerla alta grazie alla Corsa del Ricordo che ormai ha una dimensione nazionale. La capacità di recuperare la memoria e contemporaneamente organizzare un evento che mette al centro la promozione della pratica sportiva, è davvero un’ iniziativa da lodare a da sostenere”.

Claudio Barbaro presidente di Asi: “E’ un orgoglio essere promotori di una corsa che, attraverso lo sport, racconta pagine di storia. Siamo ospiti oggi della Regione Lazio, con il Presidente Rocca e l’Assessore Palazzo, per presentare la XII edizione di Roma da dove tutto è partito. Oggi la Corsa del Ricordo è una realtà nazionale che toccherà quest’anno undici città. Sono sinceramente orgoglioso che ASI rappresenti oggi le comunità degli esuli contribuendo, grazie allo sport, al ricordo e alla diffusione del loro messaggio alle nuove generazioni. Di questo voglio ringraziare chi ebbe l’idea di questa corsa, Roberto Cipolletti, Presidente di Asi Lazio”.

Fabio Martelli presidente Fidal Lazio: “Ho seguito la Corsa del Ricordo sin dalle prime edizioni. Gli esordi non sono stati semplici, ma Roberto Cipolletti ci ha sempre creduto ed oggi questa manifestazione è diventata di livello nazionale con un numero sempre crescente di partecipanti. Nel 2017 la Corsa del Ricordo ha lanciato la maratoneta oggi più forte d’Italia, Sofia Yaremchuk, che corse a Roma nel quartiere Giuliano Dalmata la sua prima gara in Italia per poi diventare la campionessa che conosciamo oggi. ”

Roberto Cipolletti presidente Asi Lazio ed organizzatore Corsa del Ricordo: “Il gioco di squadra è il segreto del successo di questa corsa, perché grazie alla sinergia tra i Comitati territoriali Asi, le Associazioni Giuliano Dalmata e le istituzioni politiche e sportive locali di ciascuna città riusciamo ad organizzare questa gara che ha sempre maggior successo sia in termini di partecipazione sia in termini di diffusione del messaggio che porta per il ricordo della tragedia delle foibe. Apprendiamo inoltre con piacere che la Regione Lazio si sta facendo promotrice di un protocollo interregionale, coinvolgendo le diverse regioni che ospitano la corsa, con lo scopo di rafforzare ulteriormente questa manifestazione su tutto il territorio nazionale”.

Donatella Schürzel presidente ANVGD Roma: “Abbiamo creduto alla valenza della Corsa del Ricordo sin dalla prima edizione insieme a Roberto Cipolletti che ebbe un’intuizione straordinaria creando insieme qualcosa di inimmaginabile. Quest’anno la Corsa del Ricordo ha un sapore particolare perché coincide con alcune date storiche. Nel 2025 cade l’80° anniversario della fine della Seconda Guerra Mondiale e sempre 80 anni fa iniziò l’esodo del popolo giuliano dalmata, parliamo di circa 300.000 persone è inoltre l’anno del Giubileo, quindi avrà un valore ancor più importante per tutti noi”.

Federico Rocca, commissione sport Roma Capitale: “Questa gara la sentiamo un po’ nostra perché è stata ideata e si è affermata Roma, per poi espandersi su tutto il territorio nazionale. Il fatto che si svolga nel quartiere giuliano dalmata a della Capitale è un valore aggiunto, e ogni passo fatto dagli atleti contribuisce a ricordare ciò che non va dimenticato mai”.

LE ISCRIZIONI ALLA 12ª EDIZIONE

Aperte le iscrizioni per l’12ª edizione della Corsa del Ricordo di Roma che si svolgerà il prossimo 9 febbraio 2025, come di consueto, per le vie del quartiere Giuliano Dalmata.

È possibile iscriversi alla gara competitiva di 10 km 15 euro dal 21 gennaio in poi.

È inoltre possibile iscriversi alla Non Competitiva ed alla gara di Marcia di 3 km.

Iscrizioni ed info al seguente link: https://www.endu.net/it/ events/corsa-del-ricordo/

Radio ufficiale della manifestazione: Radio Roma Sound, 90 FM.

