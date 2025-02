Presentato il progetto “Italia radiosa”

Il 13 febbraio 2025, giornata mondiale della radio presso l’IPSEOA Tor Carbone – A.Narducci Roma, scuola capofila, c’è stato il battesimo della web radio Italia Radiosa.

Italia Radiosa, è un progetto educativo, formativo e culturale senza precedenti, che celebra la storia della radio italiana e il genio di Guglielmo Marconi, promuovendo il patrimonio culturale italiano nel mondo per raccontare notizie, eventi, curiosità sul e dal mondo della scuola. È stata l’occasione per celebrare il centenario della radio e il 150° anniversario di Guglielmo Marconi facendo parlare i giovani studenti protagonisti attraverso il loro sguardo a 360°. I cittadini globali, delle 9 scuole in rete, loro che sono il futuro/presente di un successo firmato Made in Italy.

Quando la passione verso il mondo scuola, per far emergere il bello dei ragazzi, obiettivo primario di ogni membro dello staff di Italia Radiosa, per dare vita ad un progetto didattico innovativo, uno spazio dedicato al talento e alla creatività degli studenti, che come veri e propri report e speaker danno voce alle storie dei loro paesi e creare una rete di connessione e dicomunicazione “on air”.

Sono gli studenti della scuola primaria, superiore di primo e secondo grado gli speaker, dai 10/17 anni, realizzando approfondimenti, interviste, interazioni per capire meglio l’importanza della scuola nei vari paesi, quali sono le migliori pratiche, quali sono gli eventi in programmazione e le opportunità di scambio e gemellaggio da cogliere. I ragazzi dall’estero si possono collegare sia attraverso la realizzazione di podcast e anche parlando in diretta con il conduttore della sede centrale.

Fra gli obiettivi della radio, abbreviare le distanze fra chi la scuola la vive e le istituzioni, raccontare con un linguaggio dinamico e diretto per promuovere valori positivi come il rispetto e il contrasto delle disuguaglianze e lo sviluppo sostenibile.

Questa giornata è stata l’occasione per gli studenti di brevettarsi e mettersi in campo realizzando interviste agli ospiti, cimentarsi alla consolle con la musica come colonna sonora dell’evento, fare accoglienza e tessere rapporti comunicativi efficaci.

In tale occasione è stato premiato il ragazzo ideatore del logo ufficiale di Italia radiosa.

Durante la presentazione sono intervenuti:

– Filippo La Rosa, Vice Direttore Generale/Direttore Centrale per la promozione della cultura e della lingua italiana – MAECI

– Principessa Elettra Marconi, Presidente Onorario Comitato Nazionale

– Marconi 150 (in collegamento video)

– Principe Guglielmo Giovanelli Marconi, nipote del Premio Nobel e componente del Comitato Marconi 150

– Dott. Sandro Maturilli, Direttore Radio RAI

– Dott.ssa Gilda Gallerati, Ministero Infrastrutture e Trasporti e componente del Comitato Marconi 150

– Dott. Giorgio Maria Tosi Beleffi, Ministero Infrastrutture e Trasporti e componente del Comitato Marconi 150

– Dott. Filippo Romano, Capo Ufficio V Direzione Generale per la Diplomazia Pubblica e Culturale – MAECI

– Dirigente Scolastico Annalisa Frigenti, Ufficio V – MAECI

– Dott.ssa Barbara Riccardi

– Dott. Lucio Belmonte

– Dott. Antonio Posillipo, DSGA dell’IPSEOA Tor Carbone – A. Narducci

– Dott.ssa Giulia Fortunato, Presidente del Comitato Marconi 150

La radio punta a diventare un vero e proprio network assumendo l’organizzazione internazionale integrando nuove collaborazioni con altre scuole per essere l’amplificazione del valore di noi Italia nel mondo. Con questo progetto la radio è ancor di più, lo strumento straordinario per promuovere la comunicazione, la creatività e l’apprendimento.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.