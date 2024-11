Presentato in Senato il Progetto “AMAMI”

In occasione della Giornata Mondiale contro la Violenza sulle Donne, è stato presentato “AMAMI”, un progetto innovativo che unisce il linguaggio del musical e del cinema per affrontare un tema di drammatica attualità: la violenza di genere.

L’evento, ospitato in Senato, in una delle sedi istituzionali più prestigiose, si propone di sensibilizzare l’opinione pubblica e stimolare un dibattito costruttivo, utilizzando il potere dell’arte per dar voce alle vittime e lanciare un messaggio di amore, rispetto e rinascita. Un appuntamento di grande valore simbolico e culturale, volto a riaffermare la necessità di un impegno collettivo per dire “basta” a ogni forma di violenza.

La presentazione del musical e relativo film dal titolo AMAMI è iniziata alle ore 9:00 di lunedì 25 novembre 2024 nella cornice unica del Palazzo Madama sede del Senato della Repubblica Italiana, con il Patrocinio del Senatore Fausto Orsomarso su iniziativa dell’Accademia Musicale del la Lazio APS.

Le due produzioni nascono da un progetto che ne ha ispirato il nome, con lo scopo di combattere il femmicidio e ogni forma di violenza, da un’idea della cover band Italiana ”Abba The Best” e promossa dal giornalista Nino Capobianco. In prosecuzione ad esso, dal 2022 è indetto il “Premio internazionale San Giovanni Paolo II – Gran Galà per la Pace” ideato dallo stesso Capobianco, dedicato a tutte quelle figure che si sono contraddistinte nel contrasto alla violenza e nella promozione della salute e del benessere psicofisico di ogni essere umano.

A dare voce al musical , concepito nel 2023 , intento ad esprimere la più grande storia d’amore mai vista, con un finale travolgente, da brivido , cantata con le canzoni degli Abba” attori , attrici, cantanti, ballerini e ballerine trainati dai volti noti di Daniele Fazzolari, Massimiliano Varrese e Pascal Persiano, attori protagonisti del film.

All’evento di Palazzo Madama sono intervenuti inoltre: Igino Vigna Segretario e Tesoriere dell’Accademia Musicale del Lazio APS, Daniele De Feo Global Medical Lead di Crossing Italia in benessere e salute femminile, Valeria Toppetti, Assessore Giunta Comunale di Pescara, Margherita Frappa, Assessore al Comune di Ladispoli (Roma ), Pascal Persiano, Attore impegnato in tematiche sociali e culturali – Progetto AMAMI e Attore protagonista del musical e del film, Daniela Fazzolari , Attrice impegnata in tematiche sociali e culturali – Progetto AMAMI – Attrice, protagonista del musical e del Film, Michele Raspone, Managing Partner Crossing Italia, Coordinatore Marco Di Marzio (giornalista).

Mediapartner ufficiale: UnoItalia TV, Radio OneFive

