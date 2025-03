Primo Vertical Race il 30 marzo 2025

Una data da circoletto rosso sul calendario per tutti gli amanti del running e delle corse su strada. Domenica 30 marzo 2025 appuntamento con la 1ª edizione della Vertical Race, una corsa inclusiva ed affascinante che ha come obiettivo l’integrazione tra atleti disabili e non su un percorso, omologato dalla Fidal Nazionale, che si dipanerà nel cuore della Roma sportiva con partenza (alle 9.00) ed arrivo a due passi dallo Stadio Olimpico e del Foro Italico, che lambirà il Ministero degli Esteri, il Ponte Duca d’Aosta, il Ponte della Musica ed il Parco del Foro Italico.

Saranno 10 km scorrevoli e veloci: non inganni il nome che evoca percorsi in salita riservati agli amanti della corsa in montagna. Il nome della gara è riconducibile a Vertical, l’Associazione che organizza e promuove l’evento.

La Fondazione Vertical, che quest’anno festeggia il proprio ventennale, nasce per sostenere e raccogliere fondi per la ricerca sulle lesioni midollari, con iniziative nazionali ed internazionali legate alla moda, allo spettacolo e al sociale.

La Vertical Race, organizzata tecnicamente dal Forhans Team, rientra in un visionario e lungimirante progetto, che prevede, anche attraverso lo sport, la realizzazione del Vertical Research Center, per trasformare gli attuali spazi della Fondazione in un centro di ricerca all’avanguardia, dedicato allo studio delle lesioni midollari, con la realizzazione di laboratori di ricerca italiani che collaborino con le migliori università.

La manifestazione, tenuto conto delle alte finalità che persegue, potrà avvalersi di prestigiosi partner: Autostrade per l’Italia ed Enel Group ed i patrocini di Coni e della Federazione Italiana di Atletica Leggera.

Tutti gli iscritti potranno dedicare la propria corsa ad una persona speciale scrivendo il nome sul pettorale di gara.

“Abbiamo voluto organizzare questa manifestazione – ha sottolineato Fabrizio Bartoccioni Presidente della Fondazione Vertical – con un triplice scopo: quello di regalare ai runners un evento affascinante, su un percorso che certamente diventerà caro ai romani; quello di accelerare quei processi di inclusione e di integrazione fra atleti portatori di handicap e sportivi praticanti dei quali siamo da sempre promotori e che vogliamo implementare con iniziative che abbraccino, ad ampio raggio, i diversi settori della vita sociale ; per accendere i riflettori su una tematica che ci sta molto a cuore e per la quale lavoriamo da oltre 20 anni con risultati, organizzativi e mediatici, di grande effetto. Spero che la Vertical Race diventi una tradizione del podismo romano, un potente volano di sensibilizzazione che implementeremo con numerosi eventi collaterali che stiamo già studiando, nei prossimi anni “.

ISCRIZIONI

1ª edizione di Vertical Race- Quote gara: €.15.00 fino al 24/3 (chiusura iscrizioni) – Per iscriversi: https://www.icron.it/newgo/#/evento/20243889 Gli atleti singoli potranno effettuare le iscrizioni direttamente online sul sito www.verticalrace.com Le commissioni applicate sul servizio di iscrizione on-line non sono incluse nelle quote indicate.