Processo partecipativo a Tor Marancia: i residenti si mobilitano contro le nuove costruzioni

Un pomeriggio di confronto intenso a Tor Marancia, nel secondo incontro del processo partecipativo sul progetto di viale del Caravaggio 105.

Al centro della discussione un’idea che ha già acceso il quartiere: al posto degli ex uffici disabitati fino al 2021, dovrebbero sorgere cinque torri. E tra i residenti, la preoccupazione è palpabile: “Non vogliamo la Sky Tower”, ripetono all’unisono.

I progettisti hanno provato a rassicurare tutti, proponendo miglioramenti: abbassare la torre più alta, aumentare gli spazi verdi, potenziare i servizi sociali. Ma per molti abitanti la questione resta irrisolvibile.

La torre principale, con i suoi 21 piani e quasi 74 metri, dominerebbe il quartiere, accompagnata da due torri da 15 piani (53 metri) e due da 10 piani (36 metri). In totale, 220 appartamenti, tutti con posto auto, pronti a trasformare radicalmente l’aspetto di Tor Marancia.

Accanto ai cittadini, a dare voce alle loro preoccupazioni, anche la politica locale. La consigliera Simonetta Novi spiega: “I residenti non vogliono speculazione edilizia. Presenteremo osservazioni scritte per far arrivare chiaramente le loro ragioni al fascicolo del progetto”.

E concorda Lorenzo Giardinetti: “L’unica torre di Tor Marancia deve restare quella del parco della Torre. Quando si apre un processo partecipativo, le opinioni dei cittadini vanno ascoltate”.

Il dibattito non si fermerà qui: il 27 novembre è previsto l’ultimo incontro, e nel quartiere già si parla di costituire un comitato per seguire passo passo il progetto e far sentire la propria voce.

Viale del Caravaggio 105 è solo uno dei cantieri che tengono i residenti con il fiato sospeso. Sul tavolo anche il piano di rigenerazione dell’area Ama a Montagnola, con nuove residenze, studentati, uffici e presidi socio-sanitari, e la riqualificazione degli ex Mercati generali.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.