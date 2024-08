Proiezioni regolari ad Arena Cinevillage Villa Lazzaroni fino al 15 settembre 2024

Tutto procede regolarmente a Villa Lazzaroni nonostante l’albero crollato sull’area food. E’ la stessa organizzazione a specificarlo in un comunicato dove chiarisce che “le proiezioni dei film si terranno regolarmente fino al 15 settembre 2024, essendo lo spazio cinematografico non coinvolto né sottoposto ad alcuna restrizione.

Il pubblico potrà accedere in arena come in precedenza (da via Appia Nuova 522 o da via Fortifiocca 72)”.

Rispetto a prima ci sono piccole modifiche agli orari di proiezione dei film: dal 16 al 18 agosto inizieranno alle ore 21:15, mentre dal 19 agosto a fine manifestazione i film cominceranno alle ore 21:00.

Il progetto è realizzato con il contributo del VII Municipio di Roma Capitale, organizzazione Agis Lazio Srl, in collaborazione con ANEC Lazio, CNB Comunicazione, Interclub Welfare Card

Ingresso proiezioni cinematografiche: (promozione MIC “Cinema revolution 2024”) Film italiani, inglesi ed europei € 3,50; Film extra UE € 6,00.

Biglietti online su www.cinevillageroma.it e www.vivispettacolo.it

Il programma di Arena Cinevillage Villa Lazzaroni

Mercoledì 14 agosto

21:30 C’É ANCORA DOMANI (Drammatico) 118’ di PAOLA CORTELLESI con Paola Cortellesi, Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli

Giovedì 15 agosto

21:30 KILLERS OF THE FLOWER MOON (Drammatico) 206’ di MARTIN SCORSESE con Leonardo Di Caprio, Lily Gladstone, Jesse Plemons, Robert De Niro

Venerdì 16 agosto

21:15 IL RAGAZZO E L’AIRONE (Animazione) 124’ di HAYAO MIYAZAKI con Masaki Suda, Takuya Kimura, Kô Shibasaki, Yoshino Kimura

Sabato 17 agosto

21:15 IO CAPITANO (Drammatico) 121’ di MATTEO GARRONE con Seydou Sarr, Moustapha Fall, Issaka Sawagodo, Hichem Yacoubi

Domenica 18 agosto

21:15 FLAMINIA (Commedia) 98’ di MICHELA GIRAUD con Michela Giraud, Rita Abela, Antonello Fassari, Nina Soldano

Lunedì 19 agosto

21:00 LA ZONA D’INTERESSE (Drammatico) 105’ di JONATHAN GLAZER con Christian Friedel, Sandra Hüller, Johann Karthaus, Luis Noah Witte

Martedì 20 agosto

21:00 PARE PARECCHIO PARIGI (Commedia ) 96’ di LEONARDO PIERACCIONI con Leonardo Pieraccioni, Chiara Francini, Giulia Bevilacqua, Nino Frassica

Mercoledì 21 agosto

21:00 TWISTERS (Azione) 117’ di LEE ISAAC CHUNG con Daisy Edgar-Jones, Glen Powell, Anthony Ramos, Brandon Perea

Giovedì 22 agosto

21:00 MOTHERS’ INSTINCT (Drammatico) 90’ di BENOIT DELHOMME con Jessica Chastain, Anne Hathaway, Anders Danielsen Lie, Josh Charles

Venerdì 23 agosto

21:00 IL SEGRETO DI LIBERATO (Documentario) 90’ di FRANCESCO LETTIERI con Nando Paone, Liberato

Sabato 24 agosto

21:00 CENTO DOMENICHE (Drammatico) 94’ di ANTONIO ALBANESE con Antonio Albanese, Liliana Bottone, Bebo Storti, Sandra Ceccarelli

Domenica 25 agosto

ADAGIO (Drammatico) 127’ di STEFANO SOLLIMA con Pierfrancesco Favino, Toni Servillo, Valerio Mastandrea, Adriano Giannini

Lunedì 26 agosto

21:00 THE HOLDOVERS – LEZIONI DI VITA (Commedia) 133’ di ALEXANDER PAYNE con Paul Giamatti, Da’Vine Joy Randolph, Dominic Sessa, Carrie Preston

Martedì 27 agosto

21:00 UN MONDO A PARTE (Commedia) 113’ di RICCARDO MILANI con Antonio Albanese, Virginia Raffaele, Sergio Saltarelli, Alessandra Barbonetti

Mercoledì 28 agosto

21:00 CATTIVERIE A DOMICILIO – WICKED LITTLE LETTERS – (Commedia) 100’ di THEA SHARROCK con Olivia Colman, Jessie Buckley, Anjana Vasan, Timothy Spall

Giovedì 29 agosto

21:00 BACK TO BLACK (Biografico) 122’ di SAM TAYLOR-JOHNSON con Marisa Abela, Ryan O’Doherty, Jack O’Connell (II), Eddie Marsan

Venerdì 30 agosto

21:00 ROMEO É GIULIETTA (Commedia) 90’ di GIOVANNI VERONESI con Sergio Castellitto, Pilar Fogliati, Margherita Buy, Geppi Cucciari

Sabato 31 agosto

21:00 INCONTRO CON MARCO TULLIO GIORDANA e proiezione del film LA VITA ACCANTO anteprima (Drammatico) 110’ di MARCO TULLIO GIORDANA con Valentina Bellè, Sonia Bergamasco, Paolo Pierobon, Michela Cescon 21:00

Domenica 1 settembre

INSIDE OUT 2 (Animazione) 96’ di KELSEY MANN con Pilar Fogliati, Deva Cassel, Marta Filippi, Federico Cesari

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙