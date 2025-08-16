Qualcosa di nuovo, anzi d’antico passeggiando a Villa Borghese

Bello passeggiare, da inguaribile e imperterrito flâneur, il pomeriggio del 14 agosto 2025, circondato da sparuti e coraggiosi turisti, incuranti del sole che picchia (38 gradi alle 14,00), nel parco di Villa Borghese, rimanendo nei pressi del Casino Borghese, sede della celeberrima Galleria.

Non essendo pressato da impegni e/o da orari da rispettare, si ha il tempo di osservare e gustare meglio le bellezze che circondano l’edificio e finanche la sua bella struttura architettonica , meravigliosa opera di Flaminio Ponzio e di Andrea Vasanzio (circa 1610).

E, tra queste bellezze, rifulgono i giardini segreti, la Meridiana, il parco e il viale dei Daini, il giardino di Venere, la mostra dell’acqua Marcia, i mascheroni, gli innumerevoli lecci che la fanno da padroni nell’area circostante il bianco, da poco ritinteggiato, Casino.

Alla fine un buon caffè nell’accogliente caffetteria attigua alla biglietteria, una sbirciatina ai volumi e ai souvenirs esposti nel Book office, un’occhiata al video illustrativo delle meraviglie che il visitatore incontrerà nelle molte sale del Museo e della Pinacoteca: Bernini, Canova, Raffaello, Caravaggio, Leonardo e tanti tanti altri ancora.

Ma, guardando meglio, c’è anche qualcosa di moderno che vale la pena di osservare: le sculture di Wangechi Muti (non occorre il biglietto, si trovano all’esterno), ma anche un’installazione multimediale in una specie d’acquario dedicata al degrado dell’ambiente provocato dall’eccesso di consumi.

Insomma, parafrasando Pascoli, qualcosa d’antico, sotto il sole implacabile di Roma, ma anche qualcosina di nuovo.

