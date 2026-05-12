Quando la bellezza incontra la cura

Un evento molto interessante dal titolo “Bellezza e Cura”, è stato organizzato dalla Fondazione Cortile dei Gentili in collaborazione con la Fondazione Ospedale Isola Tiberina e si terrà il 13 maggio, dalle 17:00, presso l’Ospedale Gemelli Isola a Roma.

L’incontro, a cui prenderanno parte alcuni protagonisti del mondo dell’arte e della cultura, ha l’obiettivo di raccontare la bellezza non come un lusso per pochi, ma come una possibilità per tutti – un linguaggio universale che unisce fragilità e speranza, gesto e pensiero, corpo e spirito. È in questo spazio condiviso che la cura ritrova la sua radice più umana: quella di rendere la vita, ancora una volta, degna di stupore.

Partecipano all’evento:

Card. Gianfranco Ravasi, Presidente emerito Pontificio Consiglio della Cultura e Fondatore “Cortile dei Gentili”;

Michelangelo Pistoletto, Artista;

Prof. Vincenzo Valentini, Direttore Centro di Eccellenza Oncologica, Radioterapica, Medica e Diagnostica per immagini Ospedale Isola Tiberina- Gemelli Isola;

Corrado Augias, Giornalista e conduttore televisivo;

Andrea Gaggioli, Prof. Psicologia Università Cattolica del Sacro Cuore;

Jacopo Veneziani, Storico dell’arte e divulgatore.

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