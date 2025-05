Quartiere Vino Pigneto sabato 10 maggio 2025

Dalle 13 alle 20 di sabato 10 maggio 2025 Degustazione diffusa nel quartiere Pigneto insieme alle enoteche, i ristoranti, le botteghe (circa 40 attività produttive coinvolte) e tantissimi vignaioli naturali.

Sono previsti anche dei tour storico-culturali gratuiti per conoscere la storia del Pigneto e dei suoi abitanti.

È possibile assaggiare oltre 400 vini naturali presentati dai vignaioli ospiti di enoteche, ristoranti, bar, botteghe e atelier del Pigneto.

«Con questa bellissima iniziativa insieme agli organizzatori ed alle attività produttive coinvolte vogliamo lanciare il messaggio che lavorando insieme si possono organizzare grandi eventi non finalizzati alla mera movida ma che creano socialità, comunità, conoscenza storica e culturale del territorio tramite percorsi enogastronomici che valorizzano un quartiere che si rinnova continuamente. Sarà una esperienza unica nel suo genere che dimostrerà l’importanza di fare rete coinvolgendo le diverse positive energie presenti nel quartiere» Così, Marco Ricci assessore attività produttive Municipio Roma V.

«Questo evento – dice Alfonso Scarpato SO2 Distribuzione ed Enoteca – è dedicato al vino: fare vino è cultura e parte della storia e delle tradizioni di questo paese. Il vino naturale in particolare è un alimento realizzato da produttori in controtendenza che nel rispetto dell’ambiente e senza l’utilizzo di prodotti chimici e tecnologie fanno dei vini buonissimi. Una filosofia questa che vogliamo trasmettere attraverso un progetto che abbiamo voluto chiamare “QuartiereVino Pigneto”. Il Pigneto un Quartiere fertile ad accogliere sensibilità ambientali ma anche artistiche da scoprire attraverso una degustazione diffusa che ci aiuterà a scoprirlo.»



