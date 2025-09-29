Roma celebra Carlo Riccardi, primo paparazzo italiano, fotoreporter e artista che con i suoi scatti ha raccontato oltre mezzo secolo di storia.

In occasione del suo 99° compleanno, il 3 ottobre ore 18:00 apre la mostra “Quasi 100” a Spazio5, in via Crescenzio 99/d a Roma, un percorso fotografico che attraversa la Capitale della cronaca, della politica e dello spettacolo, restituendo il ritratto di un autore che ha intrecciato la propria vita con quella della città eterna.

Dai reportage della ricostruzione postbellica ai ritratti dei protagonisti della Dolce Vita, dai volti dei grandi del cinema alle immagini delle piazze politiche, le fotografie di Riccardi sono diventate memoria collettiva, icone di un’epoca.

La mostra raccoglie materiali d’archivio unici, molti dei quali inediti, e intende segnare l’avvio delle celebrazioni per il centenario della nascita dell’autore, che cadrà nel 2026.

Carlo Riccardi (1926–2022), romano di adozione, è stato fotografo, pittore e fondatore dell’Archivio Riccardi, oggi patrimonio visivo della memoria nazionale. Ha immortalato attori, politici, scrittori e cittadini comuni, con uno sguardo capace di restituire la vita della città e del Paese.

Dettagli mostra:

· Titolo: Quasi 100 – Carlo Riccardi e la fotografia a Roma

· Inaugurazione: 3 ottobre 2025

· Luogo: Spazio5, via Crescenzio 99/d, Roma

· Periodo: dal 3 al 30 ottobre 2025

