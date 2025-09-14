Quattro squadre di serie A per il Trofeo Roma Captale – memorial Simonetta Avalle

Quattro squadre di serie A al Palazzetto dello Sport, si avvicina l’appuntamento del 27 e 28 settembre 2025 con la prima edizione del Trofeo Roma Captale – memorial Simonetta Avalle.

Dopo la vittoria ai mondiali della nazionale di Velasco tornano gli appuntamenti dei club e ben quattro squadre di serie sono pronte a sfidarsi, celebrando la Signora del Volley.

In un interessante incrocio alla viglia dell’inizio della regular season, si incontreranno la SMI Roma Volley di coach Cuccarini che punta subito al ritorno nella massima serie e l’Akademia Sant’Anna Messina ,sua competitor nel girone nel girone di Serie A2. A completare il quadro delle partecipanti il Bisonte Firenze e la Bartolucci MC Restauri Perugia, formazione di serie A1 pronte a dare spettacolo di fronte al pubblico capitolino.

“Siamo molto orgogliosi della reazione delle società – ha spiegato il Presidente del Comitato Territoriale Roma, Claudio Martinelli – perché hanno accettato subito il nostro invito a partecipare. Simonetta ha lasciato un segno profondo nella storia della nostra pallavolo e faremo sì che la sua eredità non venga dispersa. Aggiungo che questa è un’opportunità per tutti gli amanti del volley che avranno la possibilità di vedere a Roma squadre di livello assoluto. Questo è il nostro modo per ricordarla grazie alla Federazione Italiana Pallavolo, al Comitato Territoriale di Roma, al CR Lazio e al Comune che ha dato un aiuto concreto per portare una due giorni di spettacolo e di sport con Roma, Perugia, Messina e Firenze. Prendete nota e venite assolutamente per questo sport così bello. Sarà il nostro modo per ricordare una figura così preziosa che è nei nostri cuori”.

“Con Simonetta ci siamo scontrati sul campo e siamo diventati amici nella vita” ha aggiunto Luciano Cecchi, promotore dell’evento.

Partecipare alla prima edizione del Trofeo Roma Capitale – Memorial Simonetta Avalle”. “Una grande donna di sport, una donna che ha amato la pallavolo più di ogni altra cosa e che ha forgiato intere generazioni” ha dichiarato Alessandro Onorato, Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma.

Il programma delle gare:

Sabato 27/9 ore 16.00 –SMI Roma Volle – Bartoccini MC-Restauri Perugia ore 18.30 – Il Bisonte Firenze – Akademia Sant’Anna Messina FIPAV – ​Domenica 28/9 ore 15.00 – Finale 3/4 posto; ore 17.30 – Finale 1/2 posto

