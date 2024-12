“Questa è una rapina”: armata di pistola fa irruzione in un bar sulla Casilina. Arrestata

È successo poco prima dell’una di notte, in un tranquillo bar di via Casilina. La serata, come tante altre, stava volgendo al termine per i pochi clienti presenti, quando all’improvviso l’atmosfera è cambiata.

Una donna, con il volto nascosto da una sciarpa e un’aria decisamente determinata, ha fatto irruzione nel locale. Nascosta sotto la giacca, una pistola, che avrebbe dovuto garantire il successo del suo colpo. Ma la rapina che stava per compiere sarebbe stata ben diversa da tutte le altre.

Con un tono fermo e minaccioso, la 41enne romana ha intimato al titolare, un uomo originario del Bangladesh, di consegnarle l’incasso della giornata. Nonostante il terrore, il proprietario del bar ha reagito con calma e prontezza.

Insieme ad alcuni avventori presenti, è riuscito a fermare la rapinatrice, disarmandola e trattenendola, evitando che la situazione sfociasse in qualcosa di più grave.

Nel frattempo, i carabinieri del nucleo radiomobile di Roma sono arrivati sul posto, pronti a prendere in carico la donna, che era già stata bloccata e immobilizzata.

L’arma, inizialmente sembrata un pericoloso revolver, si è rivelata una pistola a salve, ma priva di tappo rosso, motivo per cui è comunque stata considerata una minaccia potenziale.

La donna, con alle spalle precedenti penali legati al traffico di droga, è stata arrestata per tentata rapina aggravata.

