R-Estate a Tor Bella – Notti di cinema in piazza è una tre giorni di cinema, incontri, cultura. Promosso dall’Osservatorio della Regione Lazio per la Legalità e la Sicurezza con Libera, Alice nella Città, Tor Più Bella, e con il patrocinio del Municipio VI di Roma Capitale.

Con l’allestimento di un’arena cinematografica all’aperto in una delle piazze del quartiere, Piazza Castano, dal 17 al 19 luglio verranno animate le serate estive di Tor Bella Monaca.

La proposta intende avvicinare il cinema, esperienza popolare sin dalla sua nascita, alle persone portando gli schermi sin sotto “le torri” in cui queste abitano. Farlo in un quartiere spesso definito come dormitorio, significa accendere una luce in un luogo non frequentato e in cui mancano occasioni di aggregazione, di incontro, di condivisione. Il cinema, il suo linguaggio universale, la forza narrativa delle immagini, coloreranno lo spazio fisico tra le torri di Via Arnaldo Brandizzi e Via Giovanni Castano, in quella magica atmosfera che solo una proiezione all’aperto, sotto le stelle, può creare.

L’iniziativa vuole dunque, anche attraverso il cinema, proporre una nuova fruizione di questo spazio pubblico, restituendolo alla sua funzionalità di luogo di incontro e condivisione, che accenda la speranza che si affermino legalità e bellezza.

Il programma