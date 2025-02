Raccontare il Giubileo, evento in Campidoglio

Sì è svolto in Campidoglio “Raccontare il Giubileo“, iniziativa finalizzata ad analizzare il mondo della comunicazione nell’anno giubilare. L’evento è stato organizzato dall’associazione Giornaliste Italiane, realtà no profit che nasce con l’intento di promuovere azioni mirate alla valorizzazione delle donne e alla loro crescita.

Tra i relatori il Sindaco Roberto Gualtieri, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, il Prefetto del Dicastero per la Nuova Evangelizzazione, Mons. Rino Fisichella; il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca; il Presidente del Comitato nazionale per l’ottavo centenario della morte di San Francesco, Davide Rondoni; il Consigliere di amministrazione Mediaset, Gina Nieri; Bruno Vespa; il Direttore editoriale del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Andrea Tornielli.

“Nella comunicazione c’è l’esigenza di un modello di qualità e di etica che non significa voler convincere le persone di quello che si pensa, ma avere un’etica deontologica nel dire la verità e ricercare le fonti delle notizie senza usare queste come mezzi di persuasione e condizionamento” ha dichiarato il Sindaco nel corso della tavola rotonda. “Soltanto negli ultimi giorni erano più di 200mila i pellegrini che hanno attraversato la Porta Santa. Sono i dati dell’ultima settimana che si aggiungono a quelli delle settimane precedenti“. Così l’arcivescovo Rino Fisichella. “Come si racconta? La narrazione – aggiunge – vuol dire coinvolgere tutte le istanze che operano perché un evento come questo, che è veramente mondiale, possa avere il suo successo dovuto“. “Stiamo cercando di fare in modo che la comunicazione sia coerente con i valori del Giubileo – ha spiegato il Sindaco Gualtieri. – A quaranta giorni dall’apertura della Porta Santa, stiamo cercando come struttura commissariale di far funzionare la macchina, una cornice coerente e funzionale a supporto della Santa Sede, di Papa Francesco e della comunità ecclesiastica. Lo abbiamo fatto anche sui canali social, con i video, per spiegare alla città come i cantieri e i monumenti restaurati fossero importanti e accoglienti per chi arriva ma anche per chi abita a Roma“. “Quello che più è importate comunicare – ha sottolineato ancora Gualtieri – non sono solo i risultati dei lavori e dei cantieri che piano piano trasformano la nostra città, ma è soprattutto lo spirito del Giubileo, della speranza, della fratellanza, della pace, della cura dell’ambiente e del creato. Sono valori di cui abbiamo bisogno nel mondo di oggi ed è bello che la comunicazione riesca a raccontarli“.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.