Rapinata una donna al semaforo, in viale Palmiro Togliatti: denunciato malvivente

Ancora un assalto al semaforo. Vittima una donna, derubata della propria borsa che aveva appoggiato sul sedile anteriore proprio mentre si trovava con l’auto ferma in attesa che scattasse il verde. Il fatto nella notte di Lunedì 4 Marzo 2024 su viale Palmiro Togliatti, zona Centocelle-Alessandrino.

Sono da poco passate le 3:00 della notte quando una volante della questura di Roma viene avvicinata da una donna sulla via Casilina. Spaventata la 35enne ha poi raccontato ai poliziotti di essere stata poco prima rapinata su viale Togliatti. Un uomo, che dopo averle aperto lo sportello anteriore destro, le ha preso la borsetta contenente documenti, chiavi di casa e telefono aziendale, poi la fuga in direzione della via Prenestina.

La donna, dopo aver provato a inseguirlo gridando aiuto, ha però desistito. Ad aiutarla un passante, che ha poi riferito alla vittima di aver visto l’uomo – con indosso un giacchetto rosso e sotto una polo grigia chiara – aprire lo sportellone di un furgone lasciato in sosta sulla Togliatti e poi allontanarsi.

Fornita una descrizione del rapinatore e del furgone, gli agenti hanno quindi trovato l’autocarro dove indicato. Aperto, ma senza chiavi e senza nessuno all’interno, mentre una pattuglia ha cominciato una battuta di ricerca fra Centocelle e il Quarticciolo una seconda volante si è appostata vicino al furgone.

Attesa poco più di un’ora un uomo – senza giacca ma con indosso una polo grigia – è quindi salito sul furgone. Fermato dalla polizia è stato poi riconosciuto dalla vittima quale autore della precedente rapina. Identificato in un italiano di 46 anni, con precedenti, è stato denunciato per furto con strappo.

Condividi questo articolo: Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Articoli Correlati