Referendum 8-9 giugno: orari e come ottenere la tessera elettorale a Roma

Nel fine settimana dell’8 e 9 giugno Roma si trasforma in un grande seggio diffuso: urne aperte, cittadini chiamati ad esprimersi su cinque quesiti cruciali che toccano il cuore del lavoro e della cittadinanza. Ma non è solo una questione di crocette e schede: è una piccola maratona civica, che mette in moto l’intera macchina amministrativa della Capitale.

Già da giorni gli sportelli anagrafici sono in fermento. Qualcuno ha smarrito la tessera elettorale, altri si accorgono solo all’ultimo momento che gli spazi disponibili per i timbri sono finiti.

C’è chi corre a via Petroselli con in mano una fotocopia sbiadita, chi si presenta con la tessera ormai consunta dopo decenni di uso. Ma Roma si fa trovare pronta: apertura straordinaria degli uffici, file ordinate (quasi ovunque) e un’inedita opzione digitale che potrebbe rivoluzionare il voto urbano.

Per la prima volta, infatti, chi è iscritto nelle liste elettorali di Roma Capitale potrà scaricare online un attestato sostitutivo della tessera elettorale, in formato PDF, valido come documento per il voto.

Un’innovazione che strizza l’occhio alla modernità e semplifica la vita soprattutto a chi è lontano o senza fissa dimora. Basterà autenticarsi con la propria identità digitale e il gioco è fatto. Il documento, numerato e personalizzato, sarà firmato (digitalmente) dal sindaco e potrà essere stampato o mostrato al seggio.

Come e dove ritirare la tessera elettorale

Per ottenere la nuova tessera sono previste delle aperture straordinarie degli sportelli anagrafici dei municipi di Roma e dello sportello dell’anagrafe centrale di via Petroselli. Ecco nel dettaglio gli orari delle aperture straordinarie:

Sabato 7 giugno dalle 09:00 alle 18:00;

Domenica 8 giugno dalle ore 07:00 alle ore 23:00;

Lunedì 9 giugno dalle ore 07:00 alle ore 15:00.

Il cuore del referendum pulsa attorno a cinque temi complessi ma fondamentali: contratti, tutele, licenziamenti, appalti e cittadinanza. È una consultazione che parla di diritti e regole, ma anche di futuro.

Uno dei quesiti chiede di ridurre da dieci a cinque gli anni necessari per ottenere la cittadinanza italiana per chi vive regolarmente in Italia: un tema che, in una città multietnica come Roma, tocca migliaia di persone ogni giorno.

