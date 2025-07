Regione Lazio, presentati gli stati generali ANFIR 2025

Si è svolta oggi a Roma, presso la Sala Plaza di Zest Hub, l’edizione 2025 degli Stati Generali delle Finanziarie Regionali, promossa da A.N.FI.R. – Associazione Nazionale delle Finanziarie Regionali in collaborazione con Lazio Innova.

Un incontro che ha coinvolto in un confronto strategico Istituzioni, operatori finanziari e rappresentanti del mondo produttivo, con l’obiettivo di rafforzare il ruolo delle Finanziarie Regionali come strumenti operativi delle Regioni per lo sviluppo economico, l’innovazione e la sostenibilità dei territori.

Punto di riferimento per lo sviluppo economico locale, le 18 Società Finanziarie Regionali che fanno parte di ANFIR, con una disponibilità complessiva di quasi 9 miliardi di euro, hanno destinato alle PMI 4 miliardi sotto forma di finanziamenti e minibond, circa un miliardo in operazioni di capitale e un altro miliardo in garanzie che hanno permesso di attivare finanziamenti per un valore doppio.

Il confronto odierno ha confermato che una rete nazionale coesa, capace di mobilitare risorse pubbliche e private a sostegno del tessuto produttivo locale, è fondamentale per accompagnare le imprese nella transizione digitale, ecologica e sociale. L’obiettivo è potenziare ulteriormente la collaborazione tra le Finanziarie Regionali, dando forma a una visione condivisa che, grazie alla gestione integrata delle risorse europee e nazionali, migliori l’efficacia dell’intervento pubblico e sostenga la competitività del sistema produttivo italiano.

Nel corso dei lavori è stata avviata una riflessione sulla modifica dello status giuridico delle Finanziarie Regionali, in chiave di uniformità normativa e di razionalizzazione del sistema dei controlli.

Ad aprire i lavori è stata la vicepresidente e assessore a Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione della Regione Lazio, Roberta Angelilli, assieme al direttore dell’Ufficio del Parlamento Europeo in Italia, Carlo Corazza e al presidente di ANFIR – Associazione Nazionale Finanziarie Regionali, Michele Vietti.

«Le Finanziarie Regionali rappresentano un’infrastruttura fondamentale per la competitività dei territori. Il loro radicamento locale, unito alla capacità di attivare strumenti innovativi e sostenibili, le rende partner strategici per le Regioni. Il Lazio crede fortemente in questo modello e continuerà a sostenerlo con convinzione. Nella nostra regione, il ruolo di Lazio Innova si distingue per la capacità di integrare strumenti di capitale di rischio, venture capital, finanza agevolata e servizi di accompagnamento all’impresa, contribuendo in modo determinante all’attuazione delle politiche della Regione Lazio per l’innovazione e la competitività del territorio», ha dichiarato Roberta Angelilli.

«Il finanziamento alle imprese passa attraverso un mosaico di strumenti territoriali che le Regioni, insieme alle proprie finanziarie, devono saper orchestrare in modo unitario, misurabile e in chiave di equità territoriale», ha sottolineato Michele Vietti.

L’incontro ha offerto una visone aperta e a tutto campo sui temi in agenda, con gli interventi e le proposte di Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze Camera dei Deputati; Andrea Nuzzi, direttore Business di Cassa Depositi e Prestiti; Antonella Baldino, amministratore delegato dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale; Francesco Minotti, amministratore delegato di Mediocredito Centrale; Giorgio Fontana, amministratore delegato di Plenitude Energy Services; Luca Peyrano, CEO di Cerved; Giuseppe Del Deo, presidente di Cerved; Nunzio Lella, di AIEF – Associazione Italiana Educatori Finanziari; Antonio Salvatore Trevisi, componente della Commissione Finanza del Senato della Repubblica.

Durante i lavori sono stati presentati tre importanti protocolli di intesa: l’Addendum 2025 al Protocollo ANFIR–CDP, che proroga e amplia la collaborazione con Cassa Depositi e Prestiti su strumenti di credito agevolato, finanza alternativa e garanzie; il Protocollo ANFIR–ICSC, che apre a nuove sinergie con l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale nei settori dello sport e della cultura; il Protocollo ANFIR–Cerved, che mette a disposizione delle Finanziarie Regionali strumenti avanzati per l’analisi dei dati, valutazione del rischio e monitoraggio ESG.

Due i panel tematici che hanno animato la giornata. Il primo, dedicato al capitale di rischio per l’impresa innovativa con la partecipazione di Pierluigi Curti, direttore Investimenti Finanziari di ENPAM; Amedeo Giurazza, amministratore delegato di Vertis; Lorenzo De Fabio, responsabile Venture Capital di Lazio Innova; Consuelo Crespi, responsabile Servizi alle Imprese di Finlombarda; Antonio De Vito, direttore generale di Puglia Sviluppo.

Il secondo panel, incentrato sul nuovo stato giuridico delle Finanziarie Regionali, ha coinvolto esperti accademici e operatori del settore: Mario Mustilli, presidente di Sviluppo Campania; Alessandro Carpinella, senior partner head of Strategic Advisory & Corporate Finance di Prometeia e Giulio Salerno, docente dell’Università di Macerata (CNR – ISSIRFA).

Ha concluso i lavori l’intervento del presidente di Lazio Innova, Francesco Marcolini, che ha ribadito l’importanza di consolidare il ruolo delle Finanziarie Regionali come strumenti pubblici di sviluppo, capaci di rispondere in modo efficace alle sfide dei territori.

