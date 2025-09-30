Regione Lazio: prorogata al 30 ottobre i termini per l’attivazione dei voucher sportivi

Buone notizie per chi ancora non ha attivato il proprio voucher sportivo: la Regione Lazio ha deciso di prorogare al 30 ottobre 2025 la scadenza originariamente fissata al 30 settembre.

Grazie a questa estensione, tutti i destinatari risultati idonei lo scorso 8 luglio avranno più tempo per scegliere il corso da frequentare tra oltre 4.000 opportunità, offerte da 1.749 associazioni, società sportive ed enti del terzo settore presenti in tutto il territorio regionale.

L’iniziativa, denominata “Voucher per lo Sport – Regione Lazio”, è promossa dalla Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport, in collaborazione con Sport e Salute e cofinanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma FSE+ 2021-2027.

Un’occasione in più per incentivare la pratica sportiva, promuovere stili di vita sani e valorizzare le realtà associative locali.

