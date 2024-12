Regione Lazio: torna bando “Dalla parola allo Schermo”

Torna “Dalla parola allo Schermo” il bando della Regione Lazio dedicato alla scrittura di progetti cinematografici e audiovisivi.

Il nuovo avviso ha l’obiettivo di rafforzare la filiera dell’audiovisivo attraverso la realizzazione di sceneggiature originali, o tratte da opere non audiovisive ambientate nel territorio laziale.

La Regione Lazio vuole così potenziare l’opportunità di sviluppo professionale, favorire i giovani talenti e sostenere progetti di scrittura che diano visibilità alle destinazioni turistiche del Lazio e in particolare alle attrattive storiche, culturali, naturalistiche e enogastronomiche.

“Dalla Parola allo Schermo” rivolta ad autori, anche esordienti, ha una dotazione economica di 500mila euro e prevede diverse fasi selettive, ognuna con dei criteri di valutazione.

Fase A

Il progetto di scrittura presentato deve essere composto dal soggetto breve, una logline e il moodboard (facoltativo). All’esito di questa fase la commissione valuterà e redigerà una graduatoria e saranno ammessi alla successiva fase un massimo di 50 partecipanti.

Fase B

I soggetti ammessi alla fase B devono sviluppare l’idea presentata nel soggetto breve elaborando per i lungometraggi un trattamento e una scaletta, mentre per i corti e le opere web anche l’intera sceneggiatura. All’esito di questa fase, la Commissione valuterà i 30 progetti migliori (in base al punteggio ottenuto in graduatoria) che avranno un premio previsto pari ad € 15.000.

Fase C

I soggetti ammessi alla fase C entro 90 giorni devono elaborare la sceneggiatura. In questa fase una seconda commissione che sarà una “Giuria di qualità” assegnerà un ulteriore premio pari ad € 5.000 come riconoscimento del “Valore dell’Opera” a dieci partecipanti.

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il sistema disponibile al seguente link https://webapp.regione.lazio. it/avvisosceneggiature/ a partire dal 17 dicembre 2024, ore 12, entro e non oltre il 14 febbraio 2025, ore 12.

