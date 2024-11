RES (Roma Electronic Sport) al Fusolab

RES (Roma Electronic Sport) dal 6-8 dicembre 2024 in via della Bella Villa 96, presso Fusolab e Centro Commerciale Casilino, Roma, un evento unico che fonde sport, e Sport e tecnologie immersive.

La tecnologia che promuove il benessere fisico e sociale! Un’esperienza interattiva per tutti, dove digitale e reale si incontrano per un benessere innovativo.

Sport e attività fisiche – Tornei e Sport – Simulatori sportivi – Videogames e Retrogame – Game Vintage Market – Corsi sportivi in VR e AR – Workshop e Panel su eSport e Videogames

Gli orari: Venerdì 6 dicembre: 15:00 – 20:00 – Sabato 7 e Domenica 8 dicembre: 10:00 – 20:00

Ingresso GRATUITO libero

Ingresso alle attività previa prenotazione biglietti (Limitati e Gratuiti) su: fusolab.net/biglietti

