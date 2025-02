Riaperte le banchine del Tevere nel tratto urbano

A seguito della comunicazione di cessato allagamento da parte del Centro Funzionale Regionale e dell’esito positivo della successiva verifica di agibilità e fruibilità effettuata dalla Polizia Locale di Roma Capitale, sono state riaperte le banchine nel tratto urbano del Tevere, chiuse nei giorni scorsi a causa del maltempo.

