Ricette Mediche via email o sul telefonino e farmaci a casa

È importantissimo, poiché dobbiamo limitare al massimo gli spostamenti, sapere che i medici di base possono inviare ai loro pazienti la ricetta medica di farmaci mutuabili via email o, a scelta del paziente, il suo codice identificativo con un messaggio sul telefonino.

Tutto ciò vale anche per i cosiddetti farmaci “DP”, quelli di distribuzione per conto della Asl.

Ricordiamo che le ricette NON possono però essere inviate dal medico direttamente alla farmacia (questo sarebbe un reato penale) ma vanno mandate al paziente.

Per chi a Roma Est volesse evitare anche il passaggio di recarsi in farmacia presso la Farmacia Federico (via Prenestina 692) e la Farmacia Albanese (viale Alessandrino 273) è possibile ordinare farmaci – quelli mutuabili attraverso l’invio del promemoria o del codice ricevuto dal medico – e parafarmaci e farseli consegnare a casa direttamente dal Farmacista senza alcun costo aggiuntivo!

Per tutte le informazioni:

Farmacia Federico: 06 22751269, pilloleart@gmail.com

Farmacia Albanese: 06 2300050 (numero anche di assistenza Whatsapp), farmaciaalbanese@yahoo.it

Consegne entro le 24 ore (zone Centocelle, Alessandrino, Quarticciolo, Tor Tre Teste, Tor Sapienza, Colli Aniene, Casalbruciato).