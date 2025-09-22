Ricordando Lia Lepri

C’era emozione, c’era calore, e soprattutto c’era comunità. La serata del 20 settembre 2025 organizzata al PD Pigneto Prenestino per ricordare Lia Lepri e inaugurare la sede ristrutturata ha avuto il sapore delle grandi occasioni: un incontro in cui la memoria personale si è intrecciata con l’impegno politico, restituendo l’immagine viva di una donna che ha dedicato tutta la sua vita agli altri.

La serata si è aperta con gli interventi di personalità che hanno conosciuto da vicino Lia Lepri e ne hanno voluto ricordare il valore. Da Torino è arrivata la delegazione dell’Associazione Giorgio Amendola, guidata da figure di primo piano: Susanna Camusso, che ha ricordato la sua lotta a fianco dei lavoratori; Livia Turco, che ha sottolineato la sua forza nel difendere le donne con umiltà e dedizione; Massimiliano Valeriani, che ha messo in risalto l’importanza di militanti caparbi come lei, esempio di attaccamento al Partito; e Alba Orti (Nannarè), che con affetto ha evocato l’amore che Lia riversava nel suo impegno per la “questione femminile”.

Una comunità che si stringe.

L’evento è stato anche l’occasione per una cena di sottoscrizione destinata a sostenere i lavori di ristrutturazione della sede. Attorno ai tavoli, insieme ai militanti, hanno preso posto esponenti del mondo politico come Massimiliano Valeriani, Nicola Zingaretti, Andrea Casu, Roberto Morassut, Pino Battaglia, Michela De Biase, Mauro Caliste, Enzo Foschi, Giammarco Palmieri e Maura Lostia, tutti pronti a contribuire anche concretamente. Non è mancato il saluto del Sindaco Roberto Gualtieri, che, non potendo partecipare, in una lettera ha ricordato il valore umano e politico di Lia e ha ringraziato la sezione per il rinnovato impegno verso i giovani.

Il momento più intenso della serata è stato lo scoprimento di una targa dorata dedicata a Lia Lepri, a cura del Presidente del Municipio Roma V, Mauro Caliste. Amico di lunga data, Caliste ha tracciato un ritratto personale e affettuoso di Lia: la sindacalista della CGIL vicina ai più deboli, la donna che anche dopo la pensione continuava a donarsi agli altri, anche attraverso la segreteria della sezione e impegnata come volontaria alla Caritas della parrocchia di San Luca. Le sue parole hanno restituito al pubblico non solo la forza sindacale e politica di Lia, ma anche la delicatezza di una persona che, senza clamore, ha fatto della solidarietà una missione quotidiana.

La serata è proseguita con una cena semplice ma abbondante, accompagnata dal sorriso soddisfatto di Antonio Liani, segretario della sezione, che ha seguito l’iniziativa con la cura di chi sa quanto sia importante dare radici e prospettiva a una comunità politica. A sorpresa, è giunto anche don Romano De Angelis, che con la sua presenza ha reso l’omaggio a Lia.

Tra parole, ricordi e sorrisi, la serata del 19 settembre non è stata solo una commemorazione, ma un ponte gettato verso il domani. Nel ricordo di Lia Lepri, la comunità del Pigneto ha inaugurato una sede rinnovata, simbolo di continuità e di futuro: un luogo da cui continuare a coltivare impegno, solidarietà e politica come servizio.

