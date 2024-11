Riparte “A mente libera”, progetto dedicato all’ascolto dei giovani

Dopo la grande partecipazione della prima edizione, torna l’iniziativa “A Mente Libera“, il progetto promosso da Roma Capitale e dall’Ufficio di scopo per le Politiche giovanili per contrastare il disagio giovanile e approfondire i temi del benessere psicologico.

Da giovedì 7 novembre ripartono le prenotazioni per i servizi di ascolto e di prevenzione al disagio giovanile, rivolti ai giovani tra 18 e 30 anni: incontri individuali e anonimi che si terranno in tutti i Municipi, all’interno delle sedi delle Biblioteche comunali, nelle strutture di Farmacap e per la prima volta con un camper mobile che porterà il servizio in tutte le aree della città.

È possibile prenotare fino a 5 incontri individuali: tutte le informazioni sono disponibili sul sito del progetto, www.amenteliberaroma.it .

Ripartiranno anche i workshop aperti a tutti per confrontarsi con esperti, psicologi e testimonial su temi di attualità che interessano da vicino i più giovani: dall’ansia da prestazione e la gestione del fallimento al dibattito su motivazioni, aspirazioni e desideri.

Anche in questo caso tutte le informazioni, le date e le modalità di partecipazione saranno pubblicate sul portale del progetto svolto in collaborazione con Farmacap, l’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute e La Sapienza Università di Roma

“A mente libera è un aiuto concreto e gratuito rivolto ai più giovani di Roma. I dati sui problemi legati al disagio giovanile ci dicono che, purtroppo, sono in tanti a convivere con problematiche che frenano la voglia di esprimersi, mettersi in gioco, costruire percorsi di vita personali e relazionali sereni e appaganti.

Questo progetto non sostituisce un approccio medico ai problemi, ma vuole essere un modo per tendere la mano a chi ne ha bisogno per uscire dall’isolamento oppure soltanto per approfondire tematiche con cui tutti ci confrontiamo quotidianamente. La diffusione del servizio in maniera capillare in tutti i Municipi punta ad avvicinare quante più persone, moltiplicando le opportunità per tutti” spiegano l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari e l’ incaricato del sindaco per le Politiche giovanili Lorenzo Marinone.

