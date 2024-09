Riparte la Corsa di Miguel, la 10 km più partecipata d’Italia

Riparte la Corsa di Miguel e riparte con un Mappamondo, il simbolo dell’edizione 2025 in programma il 19 gennaio con il tradizionale arrivo all’interno dello stadio Olimpico.

La Corsa di Miguel, con un significativo programma di attività scolastiche, sarà dunque un viaggio nella “geografia” dello sport anche con il coinvolgimento di comunità straniere e rappresentanze diplomatiche.

A simboleggiare questa idea, la brochure che il maratoneta desaparecido aveva portato dalla sua ultima corsa in Brasile, con le bandiere dei tanti paesi in gara e gli autografi raccolti fra i compagni di corsa.

Le iscrizioni sono partite su www.lacorsadimiguel.it e consentono fino al 31 ottobre 2024 un’iscrizione con tariffa agevolata.

Il primo evento in programma in questo percorso fino all’Olimpico è in calendario sabato 5 ottobre 2024, alle 10.30, quando la Corsa di Miguel sarà presentata alle scuole e alle società sportive alla Casa del Jazz di Roma.

E, a proposito di scuole, è di pochi giorni l’intitolazione del liceo del centro di alto rendimento sportivo a Buenos Aires, il Cenard, proprio alla memoria di Miguel. Che continua a percorrere l’oceano fra tante iniziative. Un viaggio, anzi una corsa Mappamondo.

