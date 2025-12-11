Riparte la stagione dello sci laziale

Come tradizione, alla vigilia delle festività natalizie, il CLS Fisi Lazio e Sardegna ha presentato i programmi dell’annata sportiva 2025/2026.

Sull’abbrivio della scorsa stagione, che ha visto il Comitato Regionale protagonista nell’organizzazione di eventi di spessore nazionale ed internazionale come i Campionati Italiani Children e la tappa romana della Coppa del Mondo di skiroll, che hanno raccolto unanimi consensi da parte dei partecipanti e degli addetti ai lavori, anche quest’anno l’attività sarà intensa e ricca di appuntamenti.

Da gennaio all’estate saranno molti gli eventi che vedranno protagonisti gli sci club laziali e gli atleti della regione nelle diverse discipline sci alpino, fondo e snowboard, biathlon e skiroll.

A dire il vero, la stagione del CLS ha avuto già un prestigioso prologo con l’organizzazione, curata come avviene ormai da dieci anni, dallo Sci Club Livata, del tradizionale ‘opening’ del Gran Prix Italia Dicoflor di Solda, che ha visto la partecipazione di atleti provenienti da tutto il mondo e naturalmente di tutti i migliori atleti laziali.

Tra le manifestazioni che calamiteranno l’attenzione ci sarà il ritorno nel 2026 (si stanno definendo i dettagli in questi giorni), nello scenario unico del Colosseo, della tappa di Coppa del Mondo di skiroll, che nelle intenzioni della Fisi, visto lo straordinario successo della prima edizione, dovrebbe diventare un appuntamento fisso del calendario internazionale della disciplina.

Grande attesa per i campionati regionali delle singole specialità e per le performance degli atleti di punta del Comitato.

I giovani più accreditati nel settore maschile sono Andrea Piccone (MM Crew), che nei giorni scorsi sulle nevi della Val Senales in Alto Adige in occasione della National Race Junior valida per la Marlene Cup ha centrato due eccellenti risultati, piazzandosi secondo nella classifica assoluta, primo della categoria aspiranti, nel primo slalom, bissando nel secondo gigante confermandosi al vertice della graduatoria aspiranti (nono nella classifica assoluta), Edoardo Lallini (S.C. Livata) e Giovanni Tommaso Pinto (S.C. Orsello), in ripresa dopo l’infortunio che ne ha limitato l’attività nei mesi scorsi. Al femminile riflettori puntati su Lavinia Sambuco (S.C. Livata) e Alice Pompei (S.C. Livata) e su Virginia Tramontano (S.C.Livata) e Carlotta Caloro (Circolo Canottieri Aniene) che tornano alle gare con ambizione dopo aver superato i rispettivi stop per infortunio.

Notevoli speranze sono poste anche sull’intero movimento dello sci di fondo regionale che lo scorso anno si è appuntato sul petto la medaglia d’oro ai Campionati Italiani nella 4 Km. a tecnica libera Categoria Under 14 di Sara Proietti Cignitti, alfiera del Winter Sport Subiaco, società tra le leader a livello nazionale della specialità bissando quest’anno la vittoria della Coppa Italia di Skiroll precedendo tutti gli sci club del nord.

“Sarà una stagione intensa – ha sottolineato il presidente del CLS Andrea Ruggeri – in cui saremo impegnati su più fronti, su quello della promozione e dell’organizzazione delle gare e su quello relativo alla crescita sportiva dei nostri talenti, ai quali vogliamo garantire il massimo sostegno possibile. Siamo orgogliosi di poter annunciare che Roma tornerà ad ospitare una tappa di Coppa del Mondo di skiroll dove i migliori specialisti mondiali si confronteranno in uno scenario unico al mondo, siamo già al lavoro per garantire, come lo scorso settembre, un’organizzazione curata nei minimi dettagli “.

“Il Coni Lazio – ha sottolineato il presidente del Coni Lazio Alessandro Cochi – plaude il CLS Fisi per l’enorme attività che svolge nonostante le oggettive difficoltà da affrontare alle nostre latitudini per svolgere le attività degli sport invernali. Sono al fianco del presidente Ruggeri per gli sforzi compiuti per la diffusione delle discipline nordiche in questi anni e per la passione che, insieme a tutto il consiglio, profonde per lo sport che ama. Auguro a tutti gli sciatori del Lazio una brillante stagione e… tanta neve sui nostri impianti“.

