Ripartono i lavori per il mercato di Casal Bertone

Sono stati finalmente autorizzati i lavori per completare il mercato rionale di via Alberto Pollio a Casal Bertone e realizzare l’area museale archeologica che si trova al di sotto della struttura.

“Un’opera attesa da troppo tempo che restituirà dignità a un quadrante strategico del nostro territorio” ha dichiarato il Presidente del Municipio Massimiliano Umberti “migliorando le condizioni di lavoro dei commercianti e creando un nuovo spazio pubblico dal grande valore culturale, sociale e urbano”

Nel novembre 2022 il Sindaco, nel prendere in mano il fascicolo ormai fermo da tempo, dichiarava: “Siamo venuti per fare il punto della situazione su un progetto di riqualificazione complessivo molto ambizioso, ma che potrà essere anche un rilancio per Casal Bertone.

Tra un mese ci sarà la consegna da parte di Rfi del parco di via Fieramosca, un polmone verde importante per la zona, mentre il mercato coperto vogliamo portarlo a compimento con una nuova convenzione”.

La costruzione di questo mercato ha una storia articolata e travagliata. I primi lavori partono a fine 2005 – durante la prima giunta Veltroni – nell’ambito di un progetto che prevedeva il trasferimento in sede attrezzata di tutti i mercati all’aperto.

Inizia da quel momento una storia di ritardi che parte dal ritrovamento dell’antica via Collatina e di una necropoli, databile tra il I e il II sec. d.C. (con numerose deposizioni e corredi) e dalla successiva decisione della Sovrintendenza che bloccò i lavori imponendo la musealizzazione della parte sotterranea della struttura (tratto della via Collatina antica), vicenda che raccontammo in un nostro articolo del febbraio 2023.

Fino ad oggi, con lo sblocco definitivo del progetto e l’inizio dei lavori che consegneranno finalmente la struttura ai cittadini.

Nelle dichiarazioni nel post FB di Umberti si legge che “questo è uno dei primi fascicoli che abbiamo preso in carico insieme all’Assessore Dino Bacchetti, e oggi possiamo dire con orgoglio che mettiamo fine a un’incompiuta storica, riportando futuro in un quartiere troppo a lungo fermo“.

Per il capogruppo PD Federico Proietti, in merito alla ripresa dei lavori attesi da più di 20 anni “c’è stata la pazienza – spesso abusata – delle cittadine e dei cittadini, costretti a convivere per anni con lo scheletro di un’opera incompiuta. Ci avviamo a chiudere una lunga pagina di promesse e ad aprire quella della realizzazione concreta“.

L’inizio dei lavori è previsto il 14 luglio e da progetto dovrebbero avere la durata di circa un anno.

