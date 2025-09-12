Ripartono le attività al Centro Culturale Lepetit

Dopo la pausa estiva, con la ripresa del lavoro, della scuola e di tutte quelle azioni che si compiono ogni giorno c’è bisogno di inserire, in un quotidiano più o meno frenetico, qualcosa che contribuisca al proprio benessere psico-fisico, che consenta di incontrare altre persone, passare del tempo insieme, condividendo interessi e passioni.

Il Centro Culturale Lepetit è il luogo ideale per dare una spinta a questo bisogno come anche alla voglia di cimentarsi in esperienze nuove, attraverso le numerose attività, promosse in collaborazione con L’Incontro Associazione Culturale di Tor Tre Teste APS, in ripartenza nei prossimi giorni.

Sabato 20 settembre 2025, alle ore 17.30, presso la sede del Centro in via Roberto Lepetit n. 86, per la “Festa di presentazione dei corsi 2025-2026”, insieme ai docenti che esporranno nel dettaglio le proposte di quest’anno.

Per info: tel 06.87081363 (dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30) – email: culturalepetit@gmail.com

