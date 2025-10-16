Ritardo dei lavori a Centocelle

Sono settimane se non mesi, che il nostro territorio è sottoposto a numerosi interventi e lavori ordinari e straordinari che prevedono scavi nelle strade, il che comporta inevitabilmente disagi enormi per la viabilità, per i parcheggi e per le normali attività degli esercizi commerciali.

Diversi scavi non sono nuovi e spesso si scava su …scavi già fatti tempo fa, si aggiungano inoltre diversi cantieri in corso d’opera nel cuore di Centocelle (via dei Castani, via delle Acacie, ecc.), ecco che il quadro di un quartiere “groviera” prigioniero completo del caos è presto fatto.

Sintomatico di questo panorama è il cartello nella foto: lavori di Italgas iniziati il 25 agosto nella centralissima via dei Castani (tra via degli Olivi e via delle Acacie ), che dovevano terminare il 6 settembre, con una proroga entro il 10 ottobre. Bene, oggi siamo al 14 ottobre e naturalmente ci sono ancora le recinzioni per un lavoro che dura da più di 50 giorni. Al lettore lascio ogni commento…

